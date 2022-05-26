  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yine Galatasaray'a nasip olmayacak!
Spor

Yine Galatasaray'a nasip olmayacak!

Sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan ve burada gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün için gündeme flaş bir iddia geldi. Adana ekibinde yaptığı sıçramayla tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu için İtalya Ligi Serie A ekibi Lazio'nun devreye girdiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 10:29:00 -
Yine Galatasaray'a nasip olmayacak!

Sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan ve burada gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün için gündeme flaş bir iddia geldi. Adana ekibinde yaptığı sıçramayla tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu için İtalya Ligi Serie A ekibi Lazio'nun devreye girdiği öne sürüldü.

Süper Lig'de bu sezon taraftarlarının beklentisini karşılayamayan Galatasaray, haziran ayında gerçekleşecek başkanlık seçimini beklemeye başladı. Gelecek sezonda mutlak şampiyonluk isteyen taraftarlar için hazırlıklarına yakın zamanda başlayacak olan sarı - kırmızılılarda bu sezon kiralık oyuncuların takımlarında gösterdikleri performanslar tartışma yaratmıştı.

KİRALIKLAR ŞOV YAPTI, TEKNİK HEYET VE YÖNETİM ELEŞTİRİLDİ
Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Okan Kocuk gibi isimlerin kiralık gittiği takımlarda iyi performanslar göstermesi, Galatasaray teknik ekibi ve yönetiminin eleştirilmesine sebep oldu. Özellikle Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da gösterdiği performans, Galatasaraylı taraftarlara ah çektirirken, milli oyuncunun kulübe geri dönmesi merakla bekleniyordu.

YUNUS AKGÜN, GALATASARAY'A DÖNDÜ
Sezonun flaş ekibi Adana Demirspor'da inanılmaz bir performans ortaya koyan Yunus Akgün, kiralık sözleşmesini tamamlayıp Galatasaray'a döndü.

LAZIO'DAN İKİNCİ ÇIKARMA
Genç futbolcunun müthiş formu Avrupa ekiplerinin de ilgisini çekti. Yunus Akgün için Lazio ikinci çıkarmayı yapmaya hazırlanıyor.

BAŞKA BİR İTALYAN'IN YANINA GİDİYOR
İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın himayesinde kusursuz bir ivme yakalayan Yunus Akgün, yine İtalyan çalıştırıcının yanına gidebilir. Maurizio Sarri'nin tedrisatında kariyerinde önemli bir sıçrama yapacağına inanıyor.

YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK
Yurt dışında forma giymeye son derece sıcak bakan Yunus Akgün'ün akıbeti yeni yönetim sonrası netlik kazanacak.

TRANSFERDE ISRARCILAR

21 yaşındaki oyuncunu için Galatasaray'daki seçim sürecinin geçmesini bekleyen İtalyan temsilcisinde sportif direktör Igli Tare'nin bu transferde ısarcı olduğu ifade ediliyor.

Bu sezon Adana Demirspor'da müthiş bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu 39 maça çıktı. Çıktığı 39 mücadelede 9 gol 17 asist gösteren Yunus Akgün 2862 dakika da sahada kaldı.

Transfermarkt verilerine göre, genç futbolcunun piyasa değeri 5.5 milyon euro.

 

Sarımsaklı yağ tarifi: Ateşe, öksürüğe iyi gelen doğal çözüm! Öksürük için sarımsak zeytinyağı
Sarımsaklı yağ tarifi: Ateşe, öksürüğe iyi gelen doğal çözüm! Öksürük için sarımsak zeytinyağı

Kadın - Aile

Sarımsaklı yağ tarifi: Ateşe, öksürüğe iyi gelen doğal çözüm! Öksürük için sarımsak zeytinyağı

İşte beyni koruyan ve bitiren besinler! Şeker yerine, pekmez, hurma ve incir kullanın!
İşte beyni koruyan ve bitiren besinler! Şeker yerine, pekmez, hurma ve incir kullanın!

Kadın - Aile

İşte beyni koruyan ve bitiren besinler! Şeker yerine, pekmez, hurma ve incir kullanın!

Uzman isim uyardı! Erik yedikten sonra sakın bunu yapmayın
Uzman isim uyardı! Erik yedikten sonra sakın bunu yapmayın

Kadın - Aile

Uzman isim uyardı! Erik yedikten sonra sakın bunu yapmayın

Susuz kalınca vücudumuzda neler oluyor? İşte susuzluğun beyne etkileri
Susuz kalınca vücudumuzda neler oluyor? İşte susuzluğun beyne etkileri

Sağlık

Susuz kalınca vücudumuzda neler oluyor? İşte susuzluğun beyne etkileri

Sınav Sürecinde ebeveynlere 10 önemli tavsiye!
Sınav Sürecinde ebeveynlere 10 önemli tavsiye!

Kadın - Aile

Sınav Sürecinde ebeveynlere 10 önemli tavsiye!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay