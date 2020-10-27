Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la arasında 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyalogları yaşanan esnaftan açıklama geldi. Esnaf, "Mecazi olarak kullandım, Sayın Cumhurbaşkanımız da bana esprili bir dille 'keyif çayı iç' dedi. Sözlerim çarpıtıldı" dedi.
Partisinin 7. Olağan Kongresi için Malatya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Malatya Minibüs ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce'yle yaşadığı diyalog Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Erdoğan'la arasında 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyalogları yaşanan esnaftan açıklama geldi. Esnaf Mesut İnce, "Mecazi olarak kullandım, Sayın Cumhurbaşkanımız da bana esprili bir dille 'keyif çayı iç' dedi. Sözlerim çarpıtıldı" dedi.
Malatya’da yaşanan diyalog sonrası birçok sol medya skandal manşetlerle Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Solak medya esnafın açıklamalarını da çarpıtarak, ‘çark etti’ dedi.
Firari Can Dündar’da bu diyaloglar sonrası yine hükümeti hedef aldı.