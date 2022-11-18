Yine CHP yine rezalet! Zeydan Karalar mide bulandırdı

Adana'da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Hakan Erdoğan'ın hayatını kaybetmesine yol açan sürücünün, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı Ali Karan olduğu gün yüzüne çıktı.

Karalar'ın seçim sonrası başkan koltuğuna oturur oturmaz Ulaşım A.Ş.'nin bünyesindeki hafriyat alanı sorumluluğuna getirdiği ve ilkokul mezunu olduğu iddia edilen Ali Karan, polis tarafından yakalanıp tutuklandığı öğrenildi. Ancak Karan'ın tutukluğu uzun sürmedi.

Yardım etmek yerine ölüme terk etti

Ölümlü kaza; 7 Eylül gecesi merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Erdoğan'a plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Arkasında dahi bakmayan kimliği belirsiz sürücü olay yerinden süratle kaçıp kayıplara karışırken yaralanan Hakan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan sürücü bulmak için harekete geçti.

Alkollü olup olmadığının belgelenmesi önlendi

Polis yaptığı araştırma sonucunda Erdoğan'ın ölümüne neden olan sürücünün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı Ali Karan olduğu belirlendi ve gözaltına aldı. Şüphelinin olaydan birkaç gün sonra gözaltına alınması, kaza sırasında alkollü olup olmadığının belgelenmesinin önüne geçti. Emniyetteki sorgusunu ardından adliyeye sevk edilen Karan tutuklandı. Karan 2 ay sonra skandal bir şekilde salıverildi.

(Hakan Erdoğan)

"Benim ailem kırmızı çizgimdir"

Belediyede daha önce hafriyat alanında işçi olarak çalışan Ali Karan, Başkan Karalar'ın seçimi kazanmasının ardından hafriyat işlerinden sorumlu alarak atandı.

Ali Karan'ın birimde çıkışı verilecek işçilerin listesini hazırladığı, bununla da kalmayıp, Ulaşım A.Ş.'de yapılan toplantılara katılarak işçi çıkışların da bile söz sahibi olduğu ileri sürülmüştü. Başkan Karalar'ın, bu konuda kendisine gelen şikayetlere "Benim ailem kırmızı çizgimdir" diyerek kulaklarını tıkamıştı.

Mide bulandıran teklif

CHP'li Zeydan Karalar'ın ziyaret ettiği Erdoğan ailesine şikayetlerini geri çekmeleri karşılığında evin kızlarına iş, oğluna ise bütün eğitim masraflarını karşılama vaadinde bulunduğu öğrenildi.

Zeydan Karalar’ın ağabeyinin damadı olan Ali Karan'ın 6 ay önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu kaydedildi.