Yine birbirlerine girdiler! Bu işin sonu ne olacak?

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a yönelik flaş bir göndermede bulunurken, Beşiktaş cephesinden de Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan bu paylaşıma oldukça sert bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a gönderme içeren bir paylaşım yaptı. Siyah beyazlı kulüp, ezeli rakibinin bu paylaşımına yanıt verdi.

Beşiktaş'ın paylaşımında "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." ifadelerine yer verildi.

Sarı kırmızılı kulübün video paylaşımında, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın görüldüğü sırada "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." sözlerine yer verilmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO