  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin komşusu Atina'dan istedi! Yunanistan yanıbaşımızda söz sahibi olacak

Milyonların gözü kulağı bu haberde! Asgari ücrette flaş gelişme

ABD izin verdi! F-35 öncesi F-16'lar Romanya'ya verildi

İtalya'dan Türkiye'ye Şengen vizesi açıklaması! Talep patladı, 'başladık' diyerek duyurdular

Milyonlarca insan ölümle burun buruna! Türkiye'nin kapısını çalıp acil olarak yardım istediler

Yalova'dan kalkan Türk gemisine İtalyanlar müdahale edecek! Gemi personeli kendini kilitledi

F-16 uçağına en çok hangi ülkeler sahip? Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Fay hatları bir ilimizin çevresini tamamen sardı! Tsunami tehlikesi var, 7.2 şiddetinde deprem olabilir

AB'nin petrol yaptırımlarına Hindistan çözümü! Rus petrolüyle ilgili dikkat çeken gelişmeler

İYİ Parti'de Meral Akşener'e yol görünüyor! Ethem Baykal'dan flaş açıklamalar
Spor Yine birbirlerine girdiler! Bu işin sonu ne olacak?
Spor

Yine birbirlerine girdiler! Bu işin sonu ne olacak?

Yeniakit Publisher
2023-06-10 00:31:00 -
Yine birbirlerine girdiler! Bu işin sonu ne olacak?

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a yönelik flaş bir göndermede bulunurken, Beşiktaş cephesinden de Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan bu paylaşıma oldukça sert bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a yönelik flaş bir göndermede bulunurken, Beşiktaş cephesinden de Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan bu paylaşıma oldukça sert bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a gönderme içeren bir paylaşım yaptı. Siyah beyazlı kulüp, ezeli rakibinin bu paylaşımına yanıt verdi.

Beşiktaş'ın paylaşımında "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." ifadelerine yer verildi.

Sarı kırmızılı kulübün video paylaşımında, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın görüldüğü sırada "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." sözlerine yer verilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23