Sabah yağmur vardı, akşam lapa lapa kar başladı! Tanzanya’dan gelen öğrenci gözlerine inanamadı

Üniversite eğitimi için Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinden Bolu'ya gelen Selahattin, kar yağışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ben Tanzanya Zanzibarlıyım. Daha önce memleketimdeyken bu karı televizyonda görüyordum. Bolu biraz soğuk oluyor. Bizim memleketten farklı. Biliyorsunuz bizim memleket biraz sıcak, burası daha soğuk oluyor. Karın görünümünü çok seviyorum" dedi.