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Sabah yağmur vardı, akşam lapa lapa kar başladı! Tanzanya’dan gelen öğrenci gözlerine inanamadı

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Sabah yağmur vardı, akşam lapa lapa kar başladı! Tanzanya’dan gelen öğrenci gözlerine inanamadı

Bolu’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

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Foto - Sabah yağmur vardı, akşam lapa lapa kar başladı! Tanzanya’dan gelen öğrenci gözlerine inanamadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Bolu için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken kent merkezinde ise yağmur etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde lapa lapa yağan kar, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Bolulular, cadde ve sokaklara çıkarak karın tadını çıkardı.

#2
Foto - Sabah yağmur vardı, akşam lapa lapa kar başladı! Tanzanya’dan gelen öğrenci gözlerine inanamadı

Üniversite eğitimi için Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinden Bolu'ya gelen Selahattin, kar yağışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ben Tanzanya Zanzibarlıyım. Daha önce memleketimdeyken bu karı televizyonda görüyordum. Bolu biraz soğuk oluyor. Bizim memleketten farklı. Biliyorsunuz bizim memleket biraz sıcak, burası daha soğuk oluyor. Karın görünümünü çok seviyorum" dedi.

#3
Foto - Sabah yağmur vardı, akşam lapa lapa kar başladı! Tanzanya’dan gelen öğrenci gözlerine inanamadı

Arkadaşlarıyla dışarı çıkan Meryem Kaya ise karın tadını çıkardıklarını ifade ederek, "Kar çok güzel yağıyor. Çok iyi. Arkadaşlarımızla kar topu oynayarak, birbirimizi karın içine atarak karın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

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Foto - Sabah yağmur vardı, akşam lapa lapa kar başladı! Tanzanya’dan gelen öğrenci gözlerine inanamadı

Kentte kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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