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Denizli’de ev yangını faciası! Alevler 62 yaşındaki adamı hayattan kopardı!

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IHA Giriş Tarihi:

Denizli’de ev yangını faciası! Alevler 62 yaşındaki adamı hayattan kopardı!

Denizli’de yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde çıkan ve kısa sürede tüm binayı saran yangında hayatını kaybetti.

#1
Foto - Denizli’de ev yangını faciası! Alevler 62 yaşındaki adamı hayattan kopardı!

Olay, Denizli'nin Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Mehmet Salih Çamaklıoğlu'nun (62), yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Denizli’de ev yangını faciası! Alevler 62 yaşındaki adamı hayattan kopardı!

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler ise çok kısa sürede evi sardı.

#3
Foto - Denizli’de ev yangını faciası! Alevler 62 yaşındaki adamı hayattan kopardı!

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın Mehmet Salih Çakmakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

#4
Foto - Denizli’de ev yangını faciası! Alevler 62 yaşındaki adamı hayattan kopardı!

Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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