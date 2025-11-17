Yine bir “Ben kazanamıyorsam, kimse yemesin” haberi... Çiftçi, “2 TL’ye satarsam şerefsizim” dedi, tarlayı koyunlara açtı

  • İSTANBUL
İzmir Bergama’da bir çiftçi, kıvırcık için teklif edilen 2 TL’lik fiyatı protesto ederek sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir çıkış yaptı. Üretim maliyetlerinin altında kalan bu rakama sert tepki gösteren çiftçi, emeğinin karşılığını alamadığı için ürünü satmayacağını söyledi. Çiftçi, “Satarsam şerefsizim, burada koyunları otlatacağım” sözleriyle isyan etti.

İzmir'in Bergama ilçesinde geçimini çiftçilikle sağlayan bir üretici, tarlasından çıkan kıvırcık ürününe teklif edilen fiyata isyan etti. Sosyal medyada paylaştığı videoyla sesini duyuran çiftçi, kıvırcığın tanesi için alıcının sadece 2 TL teklif etmesine sert tepki gösterdi.
Yüksek üretim maliyetlerinin karşısında bu fiyatı çok düşük bulan çiftçi, emeğinin karşılığını alamayacağını belirterek ürünü satmak yerine tarlasında bırakacağını ve hatta koyunlarını otlatacağını dile getirdi. Çiftçi, "Bu kıvırcığın tanesine 2 TL veriyorlar. Satarsam şerefsizim, burada koyunları otlatacağım." sözleriyle tepkisini gösterdi.

Yusuf büyük

Adam haklı pazarda küçük 30 tl büyüğü 40 50 tl

Yazuktir gunahtir haramdir pazar markette 29-50 tl arasi....SOYGUN DYZENINI ENGELLEYEMEYEN DEVLETE DEVLET DENILMEZ

.......
