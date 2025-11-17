Yine bir “Ben kazanamıyorsam, kimse yemesin” haberi... Çiftçi, “2 TL’ye satarsam şerefsizim” dedi, tarlayı koyunlara açtı

İzmir'in Bergama ilçesinde geçimini çiftçilikle sağlayan bir üretici, tarlasından çıkan kıvırcık ürününe teklif edilen fiyata isyan etti. Sosyal medyada paylaştığı videoyla sesini duyuran çiftçi, kıvırcığın tanesi için alıcının sadece 2 TL teklif etmesine sert tepki gösterdi.

Yüksek üretim maliyetlerinin karşısında bu fiyatı çok düşük bulan çiftçi, emeğinin karşılığını alamayacağını belirterek ürünü satmak yerine tarlasında bırakacağını ve hatta koyunlarını otlatacağını dile getirdi. Çiftçi, "Bu kıvırcığın tanesine 2 TL veriyorlar. Satarsam şerefsizim, burada koyunları otlatacağım." sözleriyle tepkisini gösterdi.