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Spor Yılport Samsunpor'da Altınordu karşısında hedef galibiyet
Spor

Yılport Samsunpor'da Altınordu karşısında hedef galibiyet

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:42:06 -
Yılport Samsunpor'da Altınordu karşısında hedef galibiyet

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunpor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Altınordu maçında oyun kalitelerini biraz daha artırarak güzel bir galibiyet elde etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sağlam, basın mensuplarına, yarın sahalarında yapacakları Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Samsunspor'un son 3 haftada hem skor hem de oyun anlamında iyiye doğru gittiğine işaret eden Sağlam, "Oyuncular beraber oynama alışkanlığı kazandıkça oyun kalitesi her geçen gün daha iyiye gidiyor. Altınordu maçının akabinde lige milli maçlar nedeniyle 15 gün ara verilecek. Bizim için o ara çok önemli. Sakatlarımızın takıma dönmesi, Kovid-19'a yakalanan birçok oyuncumuzun 15 günlük süre içinde eski fiziksel kalitelerine ulaşabilmeleri için o arayı iyi geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ertuğrul Sağlam, araya galibiyetle girmek istediklerini vurgulayarak, "Dolayısıyla yarın bize birçok açıdan katkı sağlayacak bir karşılaşma oynayacağız. İnşallah son haftalardaki oyun kalitemizin üzerine biraz daha koyup biraz daha mücadele edip hep birlikte hareket ederek güzel bir galibiyet alacağız. Alacağımız 3 puanla ligdeki sıralamada biraz daha yukarı çıkıp geleceğe biraz daha umutla bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.




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