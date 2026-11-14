AK Parti'den Erdoğan paylaşımı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
AK Parti, Türkiye'ye çağ atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "Milletine adanmış bir ömrün, yıllara sığmayan hikayesi" başlıklı paylaşım yaptı.
AK Parti'den, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "Milletine adanmış bir ömrün, yıllara sığmayan hikayesi" başlıklı paylaşım yapıldı.
AK Parti'nin sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2001-2026 arasında her yıla ait birer fotoğrafı paylaşıldı.
Gündem
Ahmet Hakan: AK Parti süreci iyi yönetebiliyor mu? Fon vurgununun bütün yükü Erdoğan’ın sırtında
Gündem
Salih Tuna: İmamoğlu ve Sarıgül’e tek eleştirileri yok! Fon yolsuzluğu araç asıl hedef Erdoğan