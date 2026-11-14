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Gündem AK Parti'den Erdoğan paylaşımı
Gündem

AK Parti'den Erdoğan paylaşımı

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AK Parti'den Erdoğan paylaşımı

AK Parti, Türkiye'ye çağ atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "Milletine adanmış bir ömrün, yıllara sığmayan hikayesi" başlıklı paylaşım yaptı.

AK Parti'den, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "Milletine adanmış bir ömrün, yıllara sığmayan hikayesi" başlıklı paylaşım yapıldı.

 

AK Parti'nin sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2001-2026 arasında her yıla ait birer fotoğrafı paylaşıldı.

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