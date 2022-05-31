Yılmaz Vural’ın yeni işi şaşkına çevirdi! 1200 lira karşlığında yapıyor

Ünlü teknik adam Yılmaz Vural, belirli bir ücret karışlığında kişilere özel videolar çekip karşı tarafın doğum gününü kutluyor.

Ünlü teknik adam Yılmaz Vural, arkadaşına jest yapmak isteyenlerin dileğini yerine getiriyor. Evlenmek isteyen gençler adına "Bu çocuk iyi biri, kaçırma!" diye karşı tarafa tavsiyelerde bulunuyor.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Eşi, arkadaşı ya da sevgilisiyle arası açık olanlara arabuluculuk yapıp ortamı yumuşatan esprili videolar gönderiyor. Vural, bu çekimler için 1200 lira talep ediyor. Vural'a ilgi büyük.