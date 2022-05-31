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Spor Yılmaz Vural’ın yeni işi şaşkına çevirdi! 1200 lira karşlığında yapıyor
Spor

Yılmaz Vural’ın yeni işi şaşkına çevirdi! 1200 lira karşlığında yapıyor

Türkiye'de çok sayıda kulüp çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, çiftler için özel videolar çekerek para kazanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 11:38:00 - 2022-05-31 11:50:27

Ünlü teknik adam Yılmaz Vural, belirli bir ücret karışlığında kişilere özel videolar çekip karşı tarafın doğum gününü kutluyor.

Ünlü teknik adam Yılmaz Vural, arkadaşına jest yapmak isteyenlerin dileğini yerine getiriyor. Evlenmek isteyen gençler adına "Bu çocuk iyi biri, kaçırma!" diye karşı tarafa tavsiyelerde bulunuyor.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Eşi, arkadaşı ya da sevgilisiyle arası açık olanlara arabuluculuk yapıp ortamı yumuşatan esprili videolar gönderiyor. Vural, bu çekimler için 1200 lira talep ediyor. Vural'a ilgi büyük.

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Adamın on parmağında on marifet var.
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