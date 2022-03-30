  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu!
Spor

Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu!

Ligin bitmesine 7 hafta kala Ercümend Coşkundere ile yollarını ayıran Sakaryaspor'da yeni teknik adam belli oldu. Yönetimin, Sakaryalı tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 10:04:00 -
Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu!

TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, dün yaptığı açıklama ile teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Yerel basında yer alan haberlere göre; vakit kaybetmeden teknik direktör arayışına giren yönetim, Sakaryalı tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile bir toplantı gerçekleştirdi. Tuncay Şanlı, Yılmaz Vural, Cumhur Genç ve yöneticilerin yer aldığı görüşmede olumlu sonuç çıktı.

Yönetimin anlaşmaya vardığı Yılmaz Vural, bugün imzayı atacak ve deneyimli teknik adamın ikinci Sakaryaspor dönemi resmen başlamış olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay