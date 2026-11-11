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'Bu yaşa kadar yemedim' sözleri... Canan Karatay'ın hiç tüketmediği yiyecek şimdi kanser sebebi

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'Bu yaşa kadar yemedim' sözleri... Canan Karatay'ın hiç tüketmediği yiyecek şimdi kanser sebebi

Canan Karatay'ın Panzehir adlı kitabında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

#1
Foto - 'Bu yaşa kadar yemedim' sözleri... Canan Karatay'ın hiç tüketmediği yiyecek şimdi kanser sebebi

Sağlıklı beslenme konusunda açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen gençlere tereyağı ve zeytinyağı tüketmesini tavsiye eden Prof. Dr. Canan Karatay'ın da gençken asla yemediği ya da çocukken sevemediği sebzeler ya da abur cubur gıdalar bulunuyor. Canan Karatay'ın çocukken hiç yemediği bu gıda kansere yol açıyor. Peki, bu gıdanın adı ne?

#2
Foto - 'Bu yaşa kadar yemedim' sözleri... Canan Karatay'ın hiç tüketmediği yiyecek şimdi kanser sebebi

Canan Karatay'ın önerdiği besinler, çorbalar ya da zeytinyağı konusundaki hassasiyeti sık sık gündeme geliyor. Peki, Prof. Dr. Canan Karatay, çocukken neyi sevmiyordu, neyi asla ağzına sürmezdi?

#3
Foto - 'Bu yaşa kadar yemedim' sözleri... Canan Karatay'ın hiç tüketmediği yiyecek şimdi kanser sebebi

Belki de bu yaşına kadar Canan Karatay'ın sağlıklı olmasının sebebi daha gençken neyi tüketip, tüketmemesi gerektiğinin bilincinde olmasıydı.

#4
Foto - 'Bu yaşa kadar yemedim' sözleri... Canan Karatay'ın hiç tüketmediği yiyecek şimdi kanser sebebi

Lisedeyken cipsin çıktığını söyleyen Dr. Karatay, PANZEHİR isimli kitabında cipsin hiç ilgisini çekmediğini ve yemediğini belirtiyor.

#5
Foto - 'Bu yaşa kadar yemedim' sözleri... Canan Karatay'ın hiç tüketmediği yiyecek şimdi kanser sebebi

Canan Karatay'ın annesinin eve sokmadığı ürünlerden biri de margarin.

#6
Foto - 'Bu yaşa kadar yemedim' sözleri... Canan Karatay'ın hiç tüketmediği yiyecek şimdi kanser sebebi

Karatay, bunun yerine evde sadeyağ, tereyağı, kuyruk yağı ve zeytinyağı tüketildiğini belirtiyor.

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