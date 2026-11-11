'Bu yaşa kadar yemedim' sözleri... Canan Karatay'ın hiç tüketmediği yiyecek şimdi kanser sebebi

Sağlıklı beslenme konusunda açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen gençlere tereyağı ve zeytinyağı tüketmesini tavsiye eden Prof. Dr. Canan Karatay'ın da gençken asla yemediği ya da çocukken sevemediği sebzeler ya da abur cubur gıdalar bulunuyor. Canan Karatay'ın çocukken hiç yemediği bu gıda kansere yol açıyor. Peki, bu gıdanın adı ne?