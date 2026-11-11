'Bu yaşa kadar yemedim' sözleri... Canan Karatay'ın hiç tüketmediği yiyecek şimdi kanser sebebi
Canan Karatay'ın Panzehir adlı kitabında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
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Canan Karatay'ın Panzehir adlı kitabında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Sağlıklı beslenme konusunda açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen gençlere tereyağı ve zeytinyağı tüketmesini tavsiye eden Prof. Dr. Canan Karatay'ın da gençken asla yemediği ya da çocukken sevemediği sebzeler ya da abur cubur gıdalar bulunuyor. Canan Karatay'ın çocukken hiç yemediği bu gıda kansere yol açıyor. Peki, bu gıdanın adı ne?
Canan Karatay'ın önerdiği besinler, çorbalar ya da zeytinyağı konusundaki hassasiyeti sık sık gündeme geliyor. Peki, Prof. Dr. Canan Karatay, çocukken neyi sevmiyordu, neyi asla ağzına sürmezdi?
Belki de bu yaşına kadar Canan Karatay'ın sağlıklı olmasının sebebi daha gençken neyi tüketip, tüketmemesi gerektiğinin bilincinde olmasıydı.
Lisedeyken cipsin çıktığını söyleyen Dr. Karatay, PANZEHİR isimli kitabında cipsin hiç ilgisini çekmediğini ve yemediğini belirtiyor.
Canan Karatay'ın annesinin eve sokmadığı ürünlerden biri de margarin.
Karatay, bunun yerine evde sadeyağ, tereyağı, kuyruk yağı ve zeytinyağı tüketildiğini belirtiyor.
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