Yılmaz Özdil'in vurgunu Ekrem İmamoğlu'nun ağzının suyunu akıttı! İBB'den Kemalistleri tokatlamak için fahiş fiyattan Nutuk satışı
"Bidon kafa" Yılmaz Özdil'in, Kemalistleri tokatlamak için yazıp 2 bin 500 TL'den satılan "Mustafa Kemal" isimli kitaptan kazandığı paraya ağzı sulanan, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Kitapçısı, Nutuk'tan alıntılar yaparak "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını bastırıp 180 liradan satışa çıkardı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Kitapçısı, Nutuk'tan alıntılar yaparak bastırdığı "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını 180 liradan satışa sundu. Daha sonra fiyatı 135 liraya düşüren İBB, sosyal medyada gündem oldu.
İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk'tan alıntılar yaparak "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" isimli bir kitap bastırdı.
Üstelik indirim yaptılar
İstanbul Kitapçısı'nın internet sitesinde 180 liraya satışa sunulan kitap, daha sonra 135 liraya düşürüldü.
İBB tarafından basılan kitabın 135 liradan satışa sunulması sosyal medyada gündem oldu.
Tokatçılığı Özdil başlattı
İBB'nin bu kitabı, akıllara Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'i getirdi. Özdil de "Mustafa Kemal" isimli kitabını 2 bin 500 TL'den satışa çıkarmış ve eleştiri bombardımanına tutulmuştu.