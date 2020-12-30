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Gündem Yılmaz Özdil'in 'HDP' tutarsızlığı: 2013'te mücadele 2018'de gel hele
Gündem

Yılmaz Özdil'in 'HDP' tutarsızlığı: 2013'te mücadele 2018'de gel hele

Sözcü'nün müdavimlerinden Yılmaz Özdil, “Yılb’aşı” başlıklı köşe yazısında 2013 yılında AK Parti'nin çözüm sürecinde HDP ile yaptığı görüşmeleri eleştirirken 2018'de başlatılan operasyonları eleştirerek tutarsız bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:21:00 - 2020-12-30 20:23:30
Yılmaz Özdil'in 'HDP' tutarsızlığı: 2013'te mücadele 2018'de gel hele

Kemalist maskesiyle yazdığı ‘ucuz’ kitapları binlerce liradan satışa çıkararak paraları cebe indiren Yılmaz Özdil, Sözcü’de yazdığı köşesinde ‘hükümeti karalamak’ uğruna HDP ile ilgili söylemlerinde birbirinden tutarsız ifadelerde bulundu.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 2021 yılına az bir zaman kala “Yılb’aşı” başlıklı bir yazı kaleme aldı. 2003 yılından itibaren 2021 yılına kadar yaşanan olayları ‘kendi tarzında’ yorum katan Özdil, HDP ile olan yakınlıklarını da devam ettirdiklerini bir kez daha tescillemiş oldu.

Hükümetin 'çözüm sürecini' eleştirdi

Yılmaz Özdil, hükümetin terör örgütü PKK’yı bitirmek amacıyla başlattığı ‘çözüm süreci’nde HDP ile yapılan görüşmeler için, ‘Terörle mücadele yerine, terörle müzakere yapılıyordu” eleştirisinde bulundu.

Özdil yazısından, “2013 yılbaşına… PKK açılımıyla girdik. Türk ordusu kendi hükümeti tarafından mermi bile sıkmadan imha edilmiş, Kandil'le İmralı arasında MİT'in gözetiminde, HDP'nin kuryeliğiyle görüşmeler başlamıştı. Terörle mücadele yerine, terörle müzakere yapılıyordu. Açılıma itiraz edene “ırkçı, faşist, darbeci” damgası yapıştırılıyordu.” ifadelerini kullandı.

Terör operasyonlarına karşı çıktı

Tutarsızlığını aynı yazının içerisinde gösteren Yılmaz Özdil, 2013 yılında yapılan ‘çözüm süreci’nden dolayı AK Parti’yi yerden yere vururken 2018 yılında terörle mücadeleyi eleştirerek hükümetin başlattığı ‘terör operasyonunu’na karşı çıktı.

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Afrin’e düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getiren Özdil yazısında, “2018 yılbaşına girerken… Çocuklarımızı Afrin'e sürdüler, 55 şehit verdik, Türkiye'deki Suriyeliler Taksim'de kutlama yapıyordu.” ifadelerini kullandı.

HDP için oy istediler

Önce ‘çözüm sürecinde’ HDP ile yapılan görüşmeleri eleştiren ardından AK Parti’nin çözüm sürecine son vererek teröristleri süpürmesine karşı çıkan Yılmaz Özdil şimdilerde ise HDP ile yapılan ittifakları destekliyor.

HDP’ye desteğini açık bir şekilde gösteren Sözcü, geçtiğimiz yıllarda Emin Çölaşan gibi isimlerle ‘HDP’ye oy verin’ çağrısı yapmıştı. Emin Çölaşan HDP’ye oy isteyerek “Gökten ilahlar bile inse AKP’yi kurtarmak mümkün olmaz.” ifadelerini kullanmıştı.

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