ABD'de şok eden ölüm: ChatGPT'nin yaptığı pes dedirtti!

Dilekçede genç kadının içine düştüğü çaresizlik ve yapay zekanın yönlendirmesi şu sözlerle yer alıyor: "Yeşil kartı artık aylar içinde yeni bir işveren bulmasına bağlıydı. Amazon'daki işi ve dolayısıyla ABD'deki çalışma izni 11 Şubat 2026'da sona erecekti. Yedi yaşından itibaren, Jiangsu'da CD-ROM aracılığıyla kendi kendine İngilizce öğrenmişti. Lamotrijin yüzünden İngilizce, Mandarin ve büyürken konuştuğu Wu lehçesindeki kelimelerini kaybediyordu. Önündeki iş görüşmeleri için İngilizcesini geri kazanmaya ihtiyacı vardı. GPT-4o ona dozu kademeli azaltmanın bunu geri getireceğini söyledi: İyileşmesi yalnızca 'mümkün' değildi, 'kuvvetle muhtemeldi'." Dava başvurusunda, ChatGPT'nin 400 miligramlık dozu 25 günlük bir takvimle sıfıra indiren bir plan hazırlayarak "Bowen Wan'ı yıllardır hayatta tutan nöbet önleyici ilacı (lamotrijin) bırakması için yönlendirdiği" dile getirildi.