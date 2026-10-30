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Enkazdan umuda uzanan eller: Evladını depremde kaybeden anne itfaiyeci oldu

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Enkazdan umuda uzanan eller: Evladını depremde kaybeden anne itfaiyeci oldu

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde 12 yaşındaki oğlu Berk'i kaybeden Meryem Kaya Öztürk, aldığı arama kurtarma eğitimlerinin ardından İzmir İtfaiyesinde göreve başlayarak yaşadığı acıyı hayat kurtarma mücadelesine dönüştürdü.

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Foto - Enkazdan umuda uzanan eller: Evladını depremde kaybeden anne itfaiyeci oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde yaşayan Öztürk, depremin ardından evdeki oğluna ulaşmak için yola çıktı. Evine ulaştığında binanın yıkıldığını gören Öztürk, alandaki arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Enkaz başında 23 saat süren bekleyişin ardından oğlu Berk'in ve köpeği Alf'in cansız bedenlerine ulaşan Öztürk, yaşadığı felaketin ardından hayatını insanlara yardım etmeye adadı.

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Foto - Enkazdan umuda uzanan eller: Evladını depremde kaybeden anne itfaiyeci oldu

Yaklaşık 15 yıl ilaç sektöründe çalışan Öztürk, afetin ardından AFAD gönüllüsü oldu ve AKUT bünyesinde arama kurtarma eğitimlerini tamamladı. İleri düzey arama kurtarma personeli olan Öztürk, 4 ay önce İzmir İtfaiyesi Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Öztürk, enkaz başındaki 23 saatlik bekleyişin hayatının en zor anları olduğunu, çaresiz kaldığı noktada başkalarına yardım etme hedefiyle arama kurtarma personeli olmayı seçtiğini belirterek, "Artık Berk için hiçbir şey yapamam ama geride kalan hayatlar ve canlılar için çok şey yapabilirim diye düşündüm. Bir hayata, cana dokunmak o saatten sonra bana iyi gelebilecek tek şeydi. İtfaiye hem mesleki açıdan hem de manevi olarak beni güçlü tutuyor. Acımın içine girerek aslında onun dışına çıkabildim." dedi.

#3
Foto - Enkazdan umuda uzanan eller: Evladını depremde kaybeden anne itfaiyeci oldu

Arama kurtarma personeli olarak 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 10 gün görev yaptığını aktaran Öztürk, Kahramanmaraş'taki zorlu koşulları gördükten sonra sorumluluk bilincinin daha da arttığını dile getirdi.

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Foto - Enkazdan umuda uzanan eller: Evladını depremde kaybeden anne itfaiyeci oldu

Oğlunun gözünde her zaman güçlü bir anne olarak kalmak istediğini vurgulayan Öztürk, "Anne ile çocuklar arasındaki bağ kopmuyor. Acımın içinde kaybolmak yerine acımı daha faydalı olabilmek için kullandım. Şu an olayın her iki tarafındayım. Hem bunu yaşayan kişiyim hem de olası bir afette karşı tarafa el uzatabilen kişi olmanın huzurunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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