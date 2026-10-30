Enkazdan umuda uzanan eller: Evladını depremde kaybeden anne itfaiyeci oldu

Yaklaşık 15 yıl ilaç sektöründe çalışan Öztürk, afetin ardından AFAD gönüllüsü oldu ve AKUT bünyesinde arama kurtarma eğitimlerini tamamladı. İleri düzey arama kurtarma personeli olan Öztürk, 4 ay önce İzmir İtfaiyesi Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Öztürk, enkaz başındaki 23 saatlik bekleyişin hayatının en zor anları olduğunu, çaresiz kaldığı noktada başkalarına yardım etme hedefiyle arama kurtarma personeli olmayı seçtiğini belirterek, "Artık Berk için hiçbir şey yapamam ama geride kalan hayatlar ve canlılar için çok şey yapabilirim diye düşündüm. Bir hayata, cana dokunmak o saatten sonra bana iyi gelebilecek tek şeydi. İtfaiye hem mesleki açıdan hem de manevi olarak beni güçlü tutuyor. Acımın içine girerek aslında onun dışına çıkabildim." dedi.