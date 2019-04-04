Yılmaz Özdil ile tokada devam! İnternetten aparttığı bilgilerle "Mustafa Kemal" isimli kitap yazan ve milyonluk vurgun yapan Yılmaz Özdil, kitabını İngilizce'ye çevirtti.

Sözcü'nün "Bidon Kafa"sı Yılmaz Özdil, kaynaksız, dipnotsuz yazdığı "Mustafa Kemal" isimli kitabıyla milyonları cebe indirdi. Kitabın karton kapaklı baskısından kazandığı parayla yetinmeyen Özdil, özel baskı çıkrarak tanesini 2500 TL'ye sattı. 64 TL'ye İngilizce baskı Yılmaz Özdil, aradan aylar geçtikten sonra yeni bir hamle daha yaptı. Bu kez 10 bin civarında İngilizce kitap basan Özdil, tanesini 64 liradan satacak.

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