Dünyaya ders niteliğinde bir karar: 10 yıl hapisle yargılanacak: 9 kedi için 14 milyon lira ceza

Yunanistan, 2020 ve 2021 yıllarında yaptığı yasal reformlarla hayvanlara yönelik şiddet, işkence ve terk etme eylemlerini “kabahat” statüsünden çıkarıp “ağır suç” kapsamına almıştı. Bu doğrultuda rekor para cezası alan şahıs, önümüzdeki günlerde 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli mahkemede de hakim karşısına çıkacak. DÜNYADA YANKI UYANDIRDI Sosyal medyada ve Avrupa kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu karar, hayvan hakları savunucuları tarafından ayakta alkışlandı. Hayvan sahiplenmenin geçici bir heves değil, ciddi bir yasal ve vicdani sorumluluk olduğunu hatırlatan bu emsal karar, “Hayvanlar sahipsiz değildir” algısını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış oldu. Koruma altına alınan 9 yavru kedi ise veteriner kontrolünün ardından güvenli barınaklara yerleştirildi.