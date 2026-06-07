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Dünya
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Yeniakit Publisher
Dünyaya ders niteliğinde bir karar: 10 yıl hapisle yargılanacak: 9 kedi için 14 milyon lira ceza
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Dünyaya ders niteliğinde bir karar: 10 yıl hapisle yargılanacak: 9 kedi için 14 milyon lira ceza

TAHSİN HAN Yunanistan’ta hayvanlara kötü davrananlara yönelik örnek bir ceza kesildi. 9 yavru kediye kötü muamelede bulunup onları boş bir araziye bırakan kişi suç üstü yakalanırken kendisine 270 bin euro ceza kesildi.

#1
Foto - Dünyaya ders niteliğinde bir karar: 10 yıl hapisle yargılanacak: 9 kedi için 14 milyon lira ceza

Yunanistan, dünyaya ders niteliğinde bir cezaya imza attı. Selanik’te savunmasız 9 yavru kediyi darpeden boş bir araziye bırakarak kaçmaya çalışan 55 yaşındaki bir adam, suçüstü yakalanarak hayatının şokunu yaşadı. Yunan polisi, vicdanları yaralayan bu umursamazlığa karşı yasaları en sert sınırından uygulayarak şahsa tam tarihi bir para cezası kesti.

#2
Foto - Dünyaya ders niteliğinde bir karar: 10 yıl hapisle yargılanacak: 9 kedi için 14 milyon lira ceza

Olay, Selanik’in Kalamaria bölgesinde meydana geldi. Yanındaki dokuz yavru kediyi ıssız bir araziye terk edip arkasına bakmadan uzaklaşmaya çalışan şüpheliyi, çevredeki duyarlı vatandaşlar fark etti. Durumun hemen emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine, Selanik Doğrudan Eylem Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçerek 55 yaşındaki adamı kıskıvrak yakaladı. Yunan basınından Naftemporiki’nin aktardığı bilgilere göre, polis merkezine götürülen şahsa yönelik işlemler tam bir ibret vesikasına dönüştü. Ekipler, yürürlükteki katı hayvan koruma kanununu arkasına alarak her bir kedi için ayrı bir fatura kesti.

#3
Foto - Dünyaya ders niteliğinde bir karar: 10 yıl hapisle yargılanacak: 9 kedi için 14 milyon lira ceza

Yunan emniyetinin resmi açıklamasına göre, “hayvanlara kötü muamele ve sokağa terk etme” suçundan, kedi başına 30 bin Euro olmak üzere toplamda 270 bin Euro idari para cezası uygulandı. Bununla da yetinilmeyerek, kedilere yasal zorunluluk olan elektronik takip cihazının (mikroçip) takılmadığı tespit edildi ve ceza listesine 300 Euro daha eklendi. Böylece toplam ceza 270 bin 300 Euro’yu (yaklaşık 14.5 milyon lira) buldu.

#4
Foto - Dünyaya ders niteliğinde bir karar: 10 yıl hapisle yargılanacak: 9 kedi için 14 milyon lira ceza

Yunanistan, 2020 ve 2021 yıllarında yaptığı yasal reformlarla hayvanlara yönelik şiddet, işkence ve terk etme eylemlerini “kabahat” statüsünden çıkarıp “ağır suç” kapsamına almıştı. Bu doğrultuda rekor para cezası alan şahıs, önümüzdeki günlerde 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli mahkemede de hakim karşısına çıkacak. DÜNYADA YANKI UYANDIRDI Sosyal medyada ve Avrupa kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu karar, hayvan hakları savunucuları tarafından ayakta alkışlandı. Hayvan sahiplenmenin geçici bir heves değil, ciddi bir yasal ve vicdani sorumluluk olduğunu hatırlatan bu emsal karar, “Hayvanlar sahipsiz değildir” algısını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış oldu. Koruma altına alınan 9 yavru kedi ise veteriner kontrolünün ardından güvenli barınaklara yerleştirildi.

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