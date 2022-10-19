Yılmaz Özdil CHP'nin fonladığı medyayı yerden yere vurdu: Erdoğan üzerimizden dozer gibi geçecek
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP'nin fonladığı medyayı sert sözlerle eleştirdi. Halk TV, Sözcü, Cumhuriyet ve Tele 1 'in gerçek dışı haberlere imza attığına vurgu yapan Özdil, "Dersiniz ki AK Parti bitmiş. CHP ilk seçimde yüzde doksanla seçimi kazanır. Sonra ne oluyor seçimde herkes karalar bağlıyor. Adam bizim üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek kardeşim." dedi.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bir YouTube kanalına konuk olarak CHP tarafından fonlanan medyaya sert eleştirilerde bulundu. Özdil, Halk TV, Sözcü, Cumhuriyet ve Tele 1 'in gerçek dışı haberlere imza attığına vurgu yaptı.
CHP yandaşı medyaya sert tepki
Yılmaz Özdil şu ifadeleri kullandı:
"Siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesi okursanız veya Tele 1 seyrederseniz Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya CHP ilk seçimde yüzde doksanla seçimi kazanır.
"Adam üzerimizden dozer gibi geçecek"
Sonra ne oluyor seçimde herkes karalar bağlıyor. Adam bizim üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek kardeşim."