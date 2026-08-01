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Gündem Duran’dan FETÖ’cü hainlere tarihi ayar: Adaletin tecellisinden kaçamayacaklar
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Duran’dan FETÖ’cü hainlere tarihi ayar: Adaletin tecellisinden kaçamayacaklar

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Duran’dan FETÖ’cü hainlere tarihi ayar: Adaletin tecellisinden kaçamayacaklar

15 Temmuz hain darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde yer alan ve 10 yıldır aranan firari terörist Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan net mesaj geldi. Operasyonu yürüten Emniyet teşkilatını tebrik eden Duran, "Bu başarı devletimizin kararlılığının somut bir göstergesidir. Vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir. Nerede olurlarsa olsunlar adaletin tecellisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Duran, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin yakalanmasının, devletin kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Duran, FETÖ firarisi Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Duran, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan Karatepe'nin yakalanmasını, güvenlik güçlerinin başarılı bir operasyonu olarak nitelendirdi.

"HAİNLERE ASLA GEÇİT VERİLMEYECEK"

Operasyonun önemine dikkati çeken Duran, şunları kaydetti;

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te yönelik gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanması, devletimizin kararlılığının ve güvenlik güçlerimizin üstün gayretinin somut bir göstergesidir. Bu başarılı operasyonda görev alan Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir. Nerede olurlarsa olsunlar, adaletin tecellisinden kaçamayacaklardır.

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