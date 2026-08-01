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Yerel Geri manevra yaparken traktör devrildi! Muhtar ağır yaralandı
Yerel

Geri manevra yaparken traktör devrildi! Muhtar ağır yaralandı

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Geri manevra yaparken traktör devrildi! Muhtar ağır yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde evinin önünde geri manevra yapan Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz, devrilen traktörün altında kaldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde traktör kazası korku dolu anlara neden oldu.

 

Kaza, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz (48), evinin önünde geri manevra yaptığı sırada devrilen 01 ALB 509 plakalı traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla traktörün altından çıkarılan Aköz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aköz, ileri tetkik ve tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Aköz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

 

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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