Akın Gürlek'e hediye edilen kılıcın üzerinde ne yazıyor? İşte dikkat çeken ayet

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Küçükçekmece Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek adalet hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında yaşanan bir an ise kamuoyunun dikkatini çekti.

Başsavcıdan anlamlı hediye

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Bakan yardımcıları Sedat Ayyıldız ve Abdullah Aydoğdu'nun adliyede ağırlandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Adalet Bakanımız Akın Gürlek ile Bakan yardımcılarımız Sedat Ayyıldız ve Abdullah Aydoğdu'yu adliyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Ziyarette adalet hizmetlerine ilişkin istişarelerde bulunuldu. Nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kılıcın üzerindeki yazı dikkat çekti

Ziyaret sırasında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e özel işlemeli bir kılıç hediye edildi.

Hediye edilen kılıcın üzerinde, Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi'nden şu ayet yer aldı:

"Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin."

Anlamlı hediye, ziyarete ilişkin paylaşılan fotoğraflarda da yer alırken, kılıcın üzerindeki ayet sosyal medyada ilgi gördü.

Ziyarette adalet hizmetleri ele alındı

Bakan Gürlek'in ziyaretinde adalet hizmetlerinin etkinliği, yargı süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.