Sabah uyanır uyanmaz sıcak su içmek gerçekten işe yarıyor mu?

Sıcak suyun en çok öne çıkan etkilerinden biri sindirim üzerindeki hafif desteği. Ilık içecekler mide ve bağırsaklarda gevşeme hissi oluşturabilir, bu da özellikle şişkinlik ve kabızlık yaşayan kişilerde rahatlama sağlayabilir. Ancak bu etki kişiden kişiye değişir. Sıcak su tek başına bir tedavi yöntemi değil, günlük rutini destekleyen basit bir alışkanlık olarak görülmelidir.