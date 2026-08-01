Sabah uyanır uyanmaz sıcak su içmek gerçekten işe yarıyor mu?
Kilo vermek ya da sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak isteyenlerin pek çoğu güne bir bardak sıcak su içerek başlıyor. Peki, sıcak su içmek gerçekten faydalı mı?
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Kilo vermek ya da sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak isteyenlerin pek çoğu güne bir bardak sıcak su içerek başlıyor. Peki, sıcak su içmek gerçekten faydalı mı?
Sabah alarmı çalar çalmaz birçok kişinin ilk tercihi kahve ya da çay oluyor. Ancak kafein ve şekerin etkisini azaltmak isteyenler için sıcak su, hem basit hem de mideyi yormayan bir sabah rutini olarak dikkat çekiyor.
Gece boyunca uzun süre sıvı alınmadığı için sabah saatlerinde vücut hafif susuz kalabilir. Bu nedenle güne bir bardak sıcak ya da ılık suyla başlamak, kaybedilen sıvının yerine konmasına yardımcı olabilir. Ilık su, özellikle sabah mideyi bir anda uyarmadan güne geçiş yapmak isteyenler için daha yumuşak bir seçenek olabilir.
Sıcak suyun en çok öne çıkan etkilerinden biri sindirim üzerindeki hafif desteği. Ilık içecekler mide ve bağırsaklarda gevşeme hissi oluşturabilir, bu da özellikle şişkinlik ve kabızlık yaşayan kişilerde rahatlama sağlayabilir. Ancak bu etki kişiden kişiye değişir. Sıcak su tek başına bir tedavi yöntemi değil, günlük rutini destekleyen basit bir alışkanlık olarak görülmelidir.
Kahve ve enerji içecekleri kısa süreli uyanıklık sağlasa da bazı kişilerde titreme, çarpıntı, gerginlik ve gün içinde enerji düşüşü yapabilir. Sıcak su ise kafein içermediği için bu tür uyarıcı etkilere neden olmaz. Bu yüzden özellikle sabahları kahveden sonra huzursuzluk yaşayanlar, güne daha sakin başlamak için sıcak suyu deneyebilir.
Sıcak su yalnızca sabah değil, akşam saatlerinde de tercih edilebilir. Günün sonunda içilen ılık su, vücuda yavaşlama sinyali veren sade bir rutin oluşturabilir. Uyku öncesi ağır içecekler yerine sıcak su içmek, özellikle mideyi yormadan günü kapatmak isteyenler için hafif bir seçenek olabilir.
Sıcak içecekler, boğaz tahrişi ve burun tıkanıklığı dönemlerinde de rahatlatıcı olabilir. Sıcak sudan çıkan buhar, burun ve boğazda geçici ferahlık sağlayabilir. Bu etki hastalığı tek başına iyileştirmez ancak boğaz kuruluğu, öksürük ve tıkanıklık hissi sırasında destekleyici olabilir.
Sıcak suyun metabolizmayı hızla çalıştırdığı, yağ yaktırdığı ya da vücudu tek başına temizlediği yönündeki iddialar güçlü bilimsel kanıtlara dayanmıyor. Asıl önemli olan yeterli sıvı almak. Suyun sıcak ya da soğuk olması kişisel tercihe göre değişebilir; önemli olan vücudun ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenli su içmektir.
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