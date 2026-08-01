Aileyi ifsad projesinin sesi oldular! CHP’nin İstanbul Sözleşmesi aşkı depreşti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı ve ev sahibi olduğunu hatırlatan Gülsever, "Bugün, Türkiye'nin ilk imzacısı ve ev sahibi olduğu, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nin yıl dönümündeyiz. Ancak ne yazık ki bu sözleşme, AK Parti iktidarı döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kararıyla, bir gecede feshedilmiş; Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiştir." dedi.

"Bu karar, kadınların şiddetten korunmasına ilişkin hukuki ve kurumsal güvenceleri ciddi biçimde zayıflatmış, kadınların yaşam hakkını koruyan mekanizmaları işlevsiz hale getirmiştir" palavrasını sıkan Gülsever, "İstanbul Sözleşmesi yalnızca bir uluslararası metin değildir. O, şiddete uğrayan her kadının umudu, her çocuğun güvenliği, devletin ise kadınları şiddetten koruma yükümlülüğünün açık ifadesidir" diye konuştu.

GERÇEKLERE KÖRLER

İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan ve eksiksiz şekilde uygulanmaya başlandıktan sonra kadın cinayetleri azalmadığı gibi ciddi oranda artış gösterdi. Zira sözleşmenin yürürlükte olduğu 2014-2021 yılları arasında kadın cinayetlerinin yüzde 48 ila yüzde 69 oranında arttığı biliniyor. Söz konusu sözleşme kadın haklarını koruma altına almak yerine erkekleri mağdur ettiği için yalnızca Türkiye'de değil birçok ülkede tepki çekti. Türkiye 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla sözleşmeden ayrıldı. Bu sene Çekya da ayrıldığını açıkladı. Öte yandan Bulgaristan, Macaristan, Slovakya, Ermenistan ve Litvanya gibi ülkeler sözleşmeyi geçmişte imzalamış olsalar da, kendi anayasa mahkemesi kararları veya meclis reddi gibi gerekçelerle sözleşmeyi hiçbir zaman onaylayıp yürürlüğe koymadılar.

Ayrıca birçok ülke, sözleşmenin kapsamını kendi iç hukuklarına göre daraltmışlardı. Örneğin Almanya ve Birleşik Krallık, sığınmacı kadınlara bağımsız oturma izni veren 59. maddeye "yasa dışı göçü teşvik edebileceği" gerekçesiyle şerh koyarken; Fransa ve Yunanistan yurt dışındaki suçların yargılanmasını düzenleyen maddelere, Sırbistan ise devletin mağdurlara tazminat ödemesini zorunlu kılan maddeye çekince eklemişti. Diğer yandan Polonya ve Hırvatistan gibi ülkeler ise metne resmi beyanlar ekleyerek, sözleşmedeki "toplumsal cinsiyet" kavramını anayasalarındaki geleneksel aile ve kadın-erkek evliliği tanımlarına zarar vermeyecek şekilde, kendi muhafazakar değerleri çerçevesinde yorumlayacaklarını şart koşmuşlardı. Türkiye ise hiçbir şerh koymadan, Türk toplum yapısına göre düzenleme yapmadan olduğu gibi imzalamış ve bu durum faydadan çok zarara yol açmıştı.

Şimdi CHP ve tandanslarının yine hiçbir düzenleme, şerh gibi vurgu yapmadan, olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceklerini beyan etmeleri, Türk toplumunun sorunlarıyla ilgilenmediklerini, yalnızca ezbere sloganlarla kuru siyaset yaptıklarını tekrar gözler önüne serdi!..