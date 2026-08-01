  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan’a suikast timindeki terörist burada gizlenmiş! 10 yıl sonra yakalanmıştı Seçim ayarlı transfer: Seçer’in kardeşinden Özel’in ekibine para 26 hat taşınacak çileyi vatandaş çekecek CHP’li İBB yönetemediği İETT’yi Kadıköy’den atıyor Tek başına ordu gibi! Melih Gökçek sosyal medyada ezdi geçti Komünistlerin yeni transferi! Fırıldak Cemal’den delikanlılık dersleri İşsizlik oranı 14 yılın dibine vurdu! Kadın hakları istismarcılarına kapak Selçuk Bayraktar paylaştı: K2 Kamikaze İHA'ların yeni testi nefes kesti İnternette başlayıp otelde biten iğrenç tuzak! Eş zamanlı operasyon 9 gözaltı Yeni Parti ilk sınavını verdi! BETİMAR anketi siyaset kulislerini hareketlendirdi Hizmet etmek isteyen AK Parti’ye koşuyor
Yerel 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı! Cip ile hafif ticari araç çarpıştı
Yerel

3’ü çocuk 4 kişi yaralandı! Cip ile hafif ticari araç çarpıştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
3’ü çocuk 4 kişi yaralandı! Cip ile hafif ticari araç çarpıştı

Sivas’ta hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada aynı araçta bulunan 3 çocuk ile bir kadın yaralandı.

Sivas’ın Kadıburhanettin Mahallesi’nde hafif ticari araç ile cip çarpıştı.

 

Edinilen bilgilere göre kaza, Kadıburhanettin Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Ü.B. (31) idaresindeki 52 ADT 669 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile T.K. (51) yönetimindeki 34 TC 651 plakalı Volvo marka cip cadde üzerinde çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Fiat marka hafif ticari araçta bulunan G.B. (28), E.E.B., E.N.B. (7) ve E.N.B. (1) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Memleket yolunda feci kaza! Takla atan araçta 5 kişi yaralandı
Memleket yolunda feci kaza! Takla atan araçta 5 kişi yaralandı

Yerel

Memleket yolunda feci kaza! Takla atan araçta 5 kişi yaralandı

Kim ne kadar kazanıyor! Üretici ürünü takip edebilecek
Kim ne kadar kazanıyor! Üretici ürünü takip edebilecek

Ekonomi

Kim ne kadar kazanıyor! Üretici ürünü takip edebilecek

Kazaya karışmamak için yaptığı manevradan yaralandı
Kazaya karışmamak için yaptığı manevradan yaralandı

Yerel

Kazaya karışmamak için yaptığı manevradan yaralandı

Kazayı böyle anlattı! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
Kazayı böyle anlattı! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

Yaşam

Kazayı böyle anlattı! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23