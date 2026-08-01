Er meydanında nefes kesen kapışma! Dursunköy'de pehlivanlar Kırkpınar havası estirdi!

Erkan Taş: "İlk kez minik boyda güreşmiştim, şimdi başpehlivan olarak döndüm" Başpehlivan Erkan Taş ise Dursunköy'ün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Ben buranın ilk düzenlenen güreşlerine minik boyda katılmıştım. Bugün aynı organizasyona başpehlivan olarak katılmak nasip oldu. Bu organizasyonları düzenleyen Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'na teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar ata sporumuzun yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması açısından çok önemli. Küçük çocuklar burada bizleri örnek alıyor, başpehlivan olmanın hayalini kuruyor. Bugün burada çok güzel bir atmosfer var. Kırkpınar havasında güreşler olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.