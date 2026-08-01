Ailesiyle balık tutmaya gitmişti! Yemleme botunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Konya’daki Altınapa Barajı’na eşi ve üç çocuğuyla balık tutmaya giden Barış Aslan, sazlıklara takılan uzaktan kumandalı yemleme botunu almak için suya girdi. Balçığa saplanan 38 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde ailesiyle balık tutan Barış Aslan’ın yemleme botunu kurtarma çabası faciayla sonuçlandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki Altınapa Barajı’nda meydana geldi. Barış Aslan, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte barajda balık tutmaya geldi. Aslan balık tutarken, avda kullandığı uzaktan kumandalı olta yemleme botunun, sazlıklara takılması üzerine suya girdi. Bir süre ilerleyen Aslan, daha sonra balçığa saplandı. Aslan’ın geri dönmemesi üzerine eşi ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekipleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesinde Aslan’ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Aslan’ın cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.