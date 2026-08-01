  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
UEFA’nın resti sonuç verdi! FIFA tartışmalı projeden geri adım attı İran'ın Amerikancılıkla suçladığı Ahmed Şara'dan tarihi kapak: 'Biz, Irak'a Amerikan tanklarının sırtında giren İran değiliz' CHP'nin İş Bankası yetkisi değişecek mi? Okan Müderrisoğlu'ndan çok konuşulacak formül! "Parti ile banka yan yana olmamalı" Kerkük petrollerindeki ortak olduk! Enerjide tam bağımsız Türkiye: Rotayı Berat Albayrak çizmişti Alevler kilometrelerce uzaktan görüldü! 8 bin metrekareden fazla alan küle döndü Katil Putin'in cani ordusu Kiev'i vurdu: 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti RAMS Park’ta unutulmaz anlar! 50 bin gencin salavatları yeri göğü böyle inletti 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu... Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen son FETÖ'cü de yakalandı! "Baba ocağı dediniz, ihanet ettiniz. Silivri uşağına boyun eğmeyin" Yeni Parti’ye 1 liralık bağış Melih Gökçek bağış yaptı Helal ve haramı hatırladılar! Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e zor sorular
Gündem Bakan Gürlek FETÖ’cü alçakları titretti Hiçbir hain adaletten kaçamayacak
Gündem

Bakan Gürlek FETÖ’cü alçakları titretti Hiçbir hain adaletten kaçamayacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Gürlek FETÖ’cü alçakları titretti Hiçbir hain adaletten kaçamayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin, milletin iradesine, anayasal düzene ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na kasteden FETÖ'cü darbecilerin peşini hiçbir zaman bırakmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir. Bu kararlılığın bir sonucu olarak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan firari sanık Burkay Karatepe, yıllar süren titiz takip ve çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Firari sanığın yakalanmasında büyük sabır ve kararlılıkla görev yapan kahraman Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz."

10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu... Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen son FETÖ'cü de yakalandı!
10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu... Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen son FETÖ'cü de yakalandı!

Gündem

10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu... Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen son FETÖ'cü de yakalandı!

Duran’dan FETÖ’cü hainlere tarihi ayar: Adaletin tecellisinden kaçamayacaklar
Duran’dan FETÖ’cü hainlere tarihi ayar: Adaletin tecellisinden kaçamayacaklar

Gündem

Duran’dan FETÖ’cü hainlere tarihi ayar: Adaletin tecellisinden kaçamayacaklar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23