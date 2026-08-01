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Gündem Ferdi Zenginoğlu itiraflarda bulunmuştu... Kuşadası ağası Tezcan’a olay sözler!
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Ferdi Zenginoğlu itiraflarda bulunmuştu... Kuşadası ağası Tezcan’a olay sözler!

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Ferdi Zenginoğlu itiraflarda bulunmuştu... Kuşadası ağası Tezcan’a olay sözler!

CHP’li Tolgahan Erdoğan, Kuşadası’ndaki her rüşvet ve yolsuzluk iddiasının altından çıkan Bülent Tezcan’ın Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu’nun itiraflarını da süslemesine cevap verdi.

CHP’nin en kirli ve şaibeli isimlerinden biri olarak yıllardır Kuşadası’ndaki her rüşvet ve yolsuzluk iddiasının altından çıkan Bülent Tezcan, Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu’nun itiraflarını da süsleyince CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan şok sözler geldi.

Sosyal medya hesabından Zenginoğlu’nun itiraflarını paylaşan Erdoğan; “2011 de TBMM’ye Doblo araçla gelip giden şimdi imparatorluk kuran Bülent Tezcan, Sera Kadıgil’den birçok isme kadar hatır gönül milletvekili yazan Tezcan, Belediyeleri aile çiftliğine çeviren Bülent Tezcan, Belediye Başkan Adaylarından adaylık karşılığı çekler alıp aday yapamayınca mabadından vurulan Tezcan sonunda patlamış” diye yazdı.

İTİRAFLARLA BÜTÜN OKLAR TEZCAN’A YÖNELDİ

Kuşadası Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında, CHP’den ayrılıp Özgür Özel’le Yeni Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kurduğu kirli ilişkiler ağı deşifre olmuştu.

CHP’li Belediye Başkanı Ömer Günel’in tutuklanıp görevinden uzaklaştırıldığı soruşturmada itirafçı olan Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu, belediyedeki sistematik rüşvet çarkını tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Zenginoğlu, cezaevinde kendisini 2 kez ziyaret eden Tezcan’ın kendisine susma teklifi yaptığını, sessiz kalması ve herhangi bir şey anlatmaması halinde tahliye sonrası destek ve yeni işler vadettiğini ileri sürdü.

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