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Gündem Cani adamdan akıllara zarar savunma: Öldüresiye dayağın sebebi bakın neymiş
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Cani adamdan akıllara zarar savunma: Öldüresiye dayağın sebebi bakın neymiş

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Mersin’de 11 yaşındaki Mehmet Ali D.’yi market köşesinde sıkıştırıp acımasızca darbeden, beyninde ödem oluşturup omuriliğini çatlatan cani M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi! Adliyede hakim karşısına çıkan şüphelinin "Sadece 1-2 sille vurdum, bana güldükleri için böyle yaptım" diyerek kendini savunması ise ekran başındakilere ve vicdan sahiplerine pes dedirtti.

Mersin'de markette 11 yaşındaki bir çocuğu yumruk ve tokatlarla darp ederek yere savuran M.E.'nin emniyet ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanan zanlı, görüntülere rağmen "Sadece 1-2 sille vurdum, öldürme niyetim yoktu. Çocuklar bana güldüğü için böyle bir şey yaptım" savunmasını yaptı.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, marketteki çocuklar çıkmaya hazırlanırken içeri şüpheli bir şahıs girdi. Şüpheli M.E. o sırada çocuklardan 11 yaşındaki Mehmet Ali D.'yi saklandığı rafların orada sıkıştırıp tokat ve yumruklarla darp ederek yerden yere vurdu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Market çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli bölgeden ayrılırken çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polisin çalışması sonucu şüpheli M.E. kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ifade işlemi tamamlandı. İfade sonrasında şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla savcılık ve mahkemeye çıkartılan M.E., Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“GÜLDÜKLERİ İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM”

Tutuklanan sanığın ifadesi de ortay çıktı. Sanık M.E.'nin ifadesinde, "Ben bahsi geçen çocuğa sadece 1-2 sille vurdum, videolardaki şahıs benim, ben vurdukça o yere düştü, öldürme amacım yoktu, çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım, bana güldüklerini düşündüm, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" dediği öğrenildi.

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