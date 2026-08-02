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Kadın - Aile Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca için: Her sabah, akşam 3 gün içmek gerek! Nefese iyi geliyor
Kadın - Aile

Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca için: Her sabah, akşam 3 gün içmek gerek! Nefese iyi geliyor

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Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca için: Her sabah, akşam 3 gün içmek gerek! Nefese iyi geliyor

Keçi boynuzunda bulunan madde başka bitkilerde bulunmaz. Astım, soluk darlığı, Kemik erimesi, bağırsaklar, kolesterol, balgam sorunlarını evde doğal yollarla hızlı kontrol altına alabilirsiniz. Her sabah ve akşam 3 gün 2 ay boyunca için. Dikkat çeken keçiboynuzu suyu daha iyi nefes almamızı sağlar. Hem basit hem de pratik uygulanan küre ilişkin işte detaylar, yol haritası...

Keçi boynuzunda bulunan madde başka bitkilerde bulunmaz. Astım, soluk darlığı, Kemik erimesi, bağırsaklar, kolesterol, balgam..

“KALP-DAMAR SAĞLIĞINI GÖZLEMLEYİCİ ÖZELLİĞE SAHİP”

Keçiboynuzunun kapsadığı polifenoller, çözünmez pos ve tahinler pozitif etkileri bulunur. Kalp damar sağlığına önemli verim sağlar.

Keçiboynuzunun posa ölçüsü yüksektir.

İyi kalsiyum kaynağı olan keçiboynuzu özellikler çocuklar ve kadınlar tüketmesi önem taşır.

Yüksek Kolesterolü Olağana Döndürüyor!

Yapılan araştırma sonucu kan kolesterol seviyesi barajın üzerinde olan insanlar için 2 ay boyunca ham şekilde 10 gram keçiboynuzu tüketti.

Nefes Darlığına Karşı Etkili:

Öksürüğe iyi gelir kilo kaybını destekler prostat enfeksiyonlarını iyileştirir.

Kemik erimesi cılızlık ve demir eksikliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Potasyum, çinko ve demir vardır.

Kolesterolü düşürür.

Bağırsakları temizler.

Balgam söktürür

Vücuttaki zehirli maddeleri atar

İshali keser

Nefes darlığı için bol bol keçiboynuzu tüketilmesi gerekiyor. Keçiboynuzu sadece bununla kalmayıp bir çok verimi olduğu gerçektir. Keçiboynuzunda bulunan madde doğadaki hiç bir bitkide bulunmuyor. O yüzden keçiboynuzunun insanların hayatında önemli olduğunu söylemeliyiz.

Nefes Darlığından Kurtulmak İçin Keçiboynuzu Kürü Yapın

6-7 tane keçiboynuzu bulmanız gerekir.

Sudan geçirerek çeviriyoruz. Küçük küçük kıralım. Yarım litre suya kırılan keçiboynuzları atalım. Kısık ateşte 7-8 dakika kaynatıp soğumaya bekliyoruz.

Soğuduktan sonra suyunu süzerek şişeye koyuyoruz.

Her sabah kahvaltı arasında ve akşam yemekten önce düzenli içiyoruz. Çay bardağında içmek yeterlidir.

3 Gün Boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.

Keçiboynuzu Çayının Yararları Nelerdir?

  • Daha iyi nefes almamızı sağlar.
  • Öksürüğe iyi gelir kilo kaybını destekler prostat enfeksiyonlarını iyileştirir.
  • Kemik erimesi cılızlık ve demir eksikliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.
  • Potasyum, çinko ve demir vardır.
  • Kolesterolü düşürür.
  • Bağırsakları temizler.
  • Balgam söktürür.
  • Vücuttaki zehirli maddeleri atar.
  • İshali keser.

Keçiboynuzu suyu sayesinde bu sorunlar kontrol altına alındı.

AMAN DİKKAT: Keçiboynuzu (harnup) suyunu düzenli tüketmek vücuda enerji verir ve bağışıklığı destekler; her gün, sabah akşam gibi yoğun bir kürü 2 ay boyunca ara vermeden uygulamak herkes için uygun olmayabilir. Kronik rahatsızlığı olanların veya düzenli ilaç kullananların dikkatli olması gerekir. Keçiboynuzu suyu kürünün astım ve nefes darlığına iyi geldiği söylenir. Bu tür bitkisel kürler destekleyici olabilir. Uygulamadan önce doktora danışmak gerekir.

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