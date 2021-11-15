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Medya Yılmaz Özdil, cezaevindeki teröristler aleyhine konuşmayı 'kahpelik' ilan etti!
Medya

Yılmaz Özdil, cezaevindeki teröristler aleyhine konuşmayı 'kahpelik' ilan etti!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Selahattin Demirtaş'ı eleştiren medya kuruluşlarını, "İçerideyken adamın arkasından yazmak kahpeliktir, kalleşliktir, pusu kurmaktır." sözleri ile hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 01:08:00 - 2021-11-15 01:17:00
Yılmaz Özdil, cezaevindeki teröristler aleyhine konuşmayı 'kahpelik' ilan etti!

 Yeniakit.com.tr 

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV'den Lale Ozan Arslan'a konuştu.

"Demokrasi tarihimiz açısından baktığımızda seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir." sözleri ile terör sevicileri destekleyen Özdil, satır arasında ise "İçerideyken adamın arkasından yazmak kahpeliktir, kalleşliktir, pusu kurmaktır." diyerek, Selahattin Demirtaş'ı eleştiren medya kuruluşlarını hedef aldı.

Cezaevinde olan sadece Demirtaş değil ki!

HDP ve Demirtaş güzellemesi yapmak için, kendisine böyle bir yol bulan Özdil, duvara tosladı. Cezaevindeki teröristler aleyhine konuşmayı, "kahpelik" ilan eden Yılmaz Özdil'in, cezaevindeki "tecavüzcüler" ya da "teröristbaşı bebek katili Abdullah Öcalan"ın aleyhine konuşup konuşamayacağı merak konusu oldu.

Bebek katillerini böyle savundu!

Yılmaz Özdil, bir yandan satır aralarında HDP'li Selahattin Demirtaş'ı eleştirenleri "kahpe" ilan ederken, diğer yandan da HDP'nin PKK ile ilişkisini kabul etti:

"PKK yanlısı görüşleri tabii var. PKK ile ortak paydaları var mı, tabii var. PKK'nın siyasi yansıması mıdır? Evet. Ama seçmenine yalan söylemez. Ne derse onu yapar. Aldığı her oyun hakkını veren tek partidir. Aslında bu anlamda diğer tüm parti ve seçmenlere örnek olması gerekir. Mesela kadın erkek eşitliği anlamında da baktığınızda... Mesela aslında teknik olarak hem Türk hem Atatürkçülük kavramına karşı bir partidir. Ama aslında Atatürk vizyonunun getirdiği kadın erkek eşitliğini uygulayan tek partidir."

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