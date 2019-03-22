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Yılmaz: "İş ve istihdam artacak Gaziemir kalkınacak"

İşi ve işçiyi buluşturan bir belediye olacaklarını belirten Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, ticareti, sanayiyi güçlendirerek Gaziemir’de iş ve istihdam imkanını arttıracaklarını söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 09:45
Yılmaz: "İş ve istihdam artacak Gaziemir kalkınacak"

İşi ve işçiyi buluşturan bir belediye olacaklarını belirten Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, ticareti, sanayiyi güçlendirerek Gaziemir’de iş ve istihdam imkanını arttıracaklarını söyledi.


Gerek mali idarecilik yönetimi alanındaki deneyimleri gerekse müşavirlik kimliği ile ülkesine hizmet eden Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz tecrübelerini ilçe halkının yararına sunmak için gün sayıyor. Başkan adayı Yılmaz, "İş hayatım ve mesleki kariyerim, bana; zamanı, finansı ve insanı doğru yönetme kabiliyeti kazandırdı. Gaziemir’in hizmetkarlığı 31 Mart’ta yapılacak seçimde nasip olacak. Doğru ve şeffaf yönetime anlayışımızdan milim şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Ana gündemlerimizden biri; istihdam ve girişimcilik olacak değerli arkadaşlarım. İstihdamı artırmak, yerel ekonomiyi güçlendirmek, kafa yoracağımız ana meseledir. Ticareti, sanayiyi güçlendireceğiz. İş ve istihdam imkanını çoğaltacağız" dedi.



İşi ve işçiyi buluşturacağız


Gaziemir’in ticari potansiyelinin doğru kullanılamadığına dikkat çeken Yılmaz, ilçenin kendi dönemlerinde şahlanacağını ifade etti. Yılmaz, “Dünya yeni bir sanayi devrimine hazırlanıyor. Yeni çalışma alanları oluşturuyor. İlçemizi bu değişim ve dönüşüne kısa zamanda hazırlamamız gerekiyor. İşletmelerimizigüçlendireceğiz. İş ve istihdam imkanını arttıracağız. Türkiye’nin en büyük serbest bölgesi olan Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) işin ve istihdamın menbağı. Ama bu kaynaktan bu bölgeden Gaziemirli kardeşlerim yeteri kadar faydalanamıyor. İşletmelerin yükünü Gaziemir çekiyor ama bu bölge bu ilçenin istihdam ihtiyacını yeteri kadar karşılamıyor. Çalışanların yüzde 80’i Gaziemir dışından. Bunda bir çarpıklık bir tezat var. Belediye Başkanlığım döneminde bu çarpıklığa son vereceğim. ESBAŞ’daki işletmelerin talep ettiği iş gücünü ilçemizden karşılayacağız. Gerekirse mesleki kurslar düzenleyeceğiz ama bu istihdam kaynağından ilçe halkımızı faydalandıracağız”şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:45
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