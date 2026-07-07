CHP’li Başkan vekilinin 15 Temmuz hazımsızlığı! “Anmak içimden gelmiyor!”

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Türkiye'nin birliğini tehdit eden Amerikan destekli FETÖ ihanet şebekesinin darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken CHP'liler hâlâ şehitlerin kemiklerini sızlatmaya devam ediyor. CHP yönetim kademesi 15 Temmuz ihanetine 'tiyatro' diyerek sulandırmaya çalışırken, il ve ilçe teşkilatları da tam gaz genel merkezin izinden devam ediyor. Üst yönetimlerinden mahalle teşkilatlarına kadar FETÖ’cü hain darbe girişimini küçümseyen CHP’liler şimdi de belediye meclisinde aynı tavrı sergilemeye başladı. Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, CHP'li Başkan Vekili Nazife Aktaş, defalarca hatırlatılmasına rağmen 15 Temmuz şehitlerini anmadı. Toplantı sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Özdemir, gündem maddelerinin görüşülmesini kapatmaya hazırlanan Aktaş’a, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmadığını belirterek tepki gösterdi. Özdemir, bu konunun defalarca hatırlatılmasına rağmen geçiştirildiğini kaydetti.

"15 TEMMUZLA İLGİLİ GÖRÜŞ BİLDİRMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

15 Temmuz’da hain FETÖ’cüler tarafından şehit edilen kahramanlarımızı anmamakta ısrar eden CHP’li Nazife Aktaş, “O benim içimden geldiği zaman söylerim zaten. Ben öyle bir şey düşünmüyorum şu anda. Bütün şehitlerimizi ben saygıyla anıyorum ama 15 Temmuz'la ilgili bir görüş bildirmek zorunda değilim, bu benim fikrim. Sizin baskınızla, sizin söyleminizle bu olmaz. Ben gündemi kapatıyorum” diyerek milli ve manevi değerlerimize kulak tıkamaya devam etti.

"ŞEHİTLERİMİZİN YOK SAYILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan söz konusu skandalla ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan AK Parti Bahçelievler Belediyesi Grup Başkan Vekili Av. Yasin Özdemir, CHP’li CHP'li Başkan Vekili Nazife Aktaş’ın tavrını sert bir dille eleştirdi. Belediye meclislerinde açılış konuşmalarının mutad bir gelenek olduğunu hatırlatan Av. Yasin Özdemir, “Belediye meclislerinde mutad olduğu üzere meclisi yöneten başkan, içinde bulunulan aydaki özel gün ve haftaları, geçmişte o ay da yaşanan önemli olayları anarak meclis oturumuna başlar. Bahçelievler belediyemizin temmuz ayı birinci oturumunda da meclisi yöneten Chp’li Meclis Başkan Vekili Madımakta ve Başbağlar’da hayatını kaybedenleri anarak rahmet diledi. Belediye meclisinde Madımak, Başbağlar ve diğer acılar anılırken, 15 Temmuz şehitlerimizin iki ayrı hatırlatmaya rağmen anılmaması kabul edilemez. Daha vahimi ise bu eksikliği düzeltmek yerine Chp’li Meclis Başkan Vekili tarafından 15 Temmuz’un ve şehitlerimizin yok sayılması, devamında ise kameralar kapandıktan sonra 15 Temmuz’un tiyatro olarak nitelendirilmesidir” dedi.

BU ZİHNİYET MİLLETİN DEĞERLERİNE DÜŞMANDIR"

15 Temmuz’un FETÖ ve işbirlikçilerine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verilen bir demokrasi mücadelesi olduğunu vurgulayan Özdemir, “15 Temmuz milletimizin demokrasi ve bağımsızlık mücadelesidir. Milletimiz o gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bu hain girişimde bulunan FETÖ’ye ve onların içerideki ve dışarıdaki işbirlikçilerine en güzel dersi vermiştir. Meclis Başkan Vekili makamında oturan bir kişinin, milletimizin ortak değerleri karşısında tarafsız davranması ve bu tarihi günü gereken saygıyla anması makamının gereğidir. Geldiğimiz noktada bu zihniyetin milletimizin değerlerine ne kadar düşman olduğunu görüyoruz. Hiç kimse 15 Temmuz’u görmezden gelerek bu milletin hafızasını silemez. O gece canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi anmak bir tercih değil, milli ve vicdani bir sorumluluktur. Biz de bu sorumluluğu hatırlatmaya, milli iradeye ve 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde tepki gösterdi.