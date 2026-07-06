Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kuveytli mevkidaşı ile Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi!
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Temmuz 2026 tarihinde Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah ile Ankara’da bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleşen resmi görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah ile Ankara’da bir araya geldi.