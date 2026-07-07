Bu özellik herkeste olmayacak: WhatsApp gruplarına yeni yüz

WhatsApp, iOS platformundaki kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla grup sohbeti bilgi ekranını yeni bir arayüzle güncelliyor. TestFlight üzerinden yayınlanan güncellemeyle birlikte, grup yönetimi ve medya erişimi artık çok daha pratik bir yapıya kavuşuyor. Bir süredir Android kullanıcılarına sunulan bu yenilik, artık bazı iOS beta test kullanıcıları için de erişilebilir durumda. Üyeler, medya ve ayarlar gibi temel başlıkları üç farklı sekmeye ayıran bu yeni tasarım, kullanıcıların karmaşık listeler arasında kaydırma yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak aradıkları bilgilere çok daha hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor. • WhatsApp, grup sohbeti bilgi ekranını daha düzenli hale getirmek için yeni bir sekme yapısına geçiş yapıyor. • Üyeler, medya ve ayarlar sekmeleri sayesinde grup içindeki içeriklere erişim kolaylaşıyor. • Yeni arayüz tasarımı, Android’den sonra şimdi de iOS platformundaki beta kullanıcılarına sunuluyor. • Tercihler ve gizlilik bölümleri, kullanıcıların güvenlik ve depolama ayarlarını daha hızlı yönetmelerine olanak tanıyor.