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Bu özellik herkeste olmayacak: WhatsApp gruplarına yeni yüz

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Bu özellik herkeste olmayacak: WhatsApp gruplarına yeni yüz

WhatsApp, iOS uygulamasında grup sohbeti bilgi ekranını yeniden tasarlıyor. Üyeler, medya ve ayarlar için ayrı sekmeler sunan yeni arayüz, grup yönetimini daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.

#1
Foto - Bu özellik herkeste olmayacak: WhatsApp gruplarına yeni yüz

WhatsApp, iOS platformundaki kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla grup sohbeti bilgi ekranını yeni bir arayüzle güncelliyor. TestFlight üzerinden yayınlanan güncellemeyle birlikte, grup yönetimi ve medya erişimi artık çok daha pratik bir yapıya kavuşuyor. Bir süredir Android kullanıcılarına sunulan bu yenilik, artık bazı iOS beta test kullanıcıları için de erişilebilir durumda. Üyeler, medya ve ayarlar gibi temel başlıkları üç farklı sekmeye ayıran bu yeni tasarım, kullanıcıların karmaşık listeler arasında kaydırma yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak aradıkları bilgilere çok daha hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor. • WhatsApp, grup sohbeti bilgi ekranını daha düzenli hale getirmek için yeni bir sekme yapısına geçiş yapıyor. • Üyeler, medya ve ayarlar sekmeleri sayesinde grup içindeki içeriklere erişim kolaylaşıyor. • Yeni arayüz tasarımı, Android’den sonra şimdi de iOS platformundaki beta kullanıcılarına sunuluyor. • Tercihler ve gizlilik bölümleri, kullanıcıların güvenlik ve depolama ayarlarını daha hızlı yönetmelerine olanak tanıyor.

#2
Foto - Bu özellik herkeste olmayacak: WhatsApp gruplarına yeni yüz

GRUP BİLGİ EKRANI YENİ SEKMELERLE DÜZENLENİYOR: WhatsApp’ın uygulamaya koyduğu bu yeni düzenleme, grup bilgilerini kategorize ederek kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Özellikle büyük gruplarda katılımcıları bulmak veya paylaşılan medya dosyalarına göz atmak artık daha zahmetsiz hale geldi. Üyeler sekmesi, yönetici etiketleri ve katılımcı listeleriyle tüm grubu tek bir noktada topluyor. Yeni arayüz tasarımı, karmaşık grup menülerini sadeleştirerek kullanıcı etkileşimini artırıyor.

#3
Foto - Bu özellik herkeste olmayacak: WhatsApp gruplarına yeni yüz

MEDYA VE AYARLAR SEKMELERİ ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR: Medya sekmesi, daha önce ekranın üst kısmında dağınık duran bağlantılar, dokümanlar ve tutulan mesajları bir araya getiriyor. Bu sayede kullanıcılar, özel olarak saklanan içeriklere doğrudan ulaşabiliyor. Ayarlar sekmesi ise grup izinleri, bildirimler ve gizlilik seçenekleri gibi genel yönetimi içeren başlıkları bünyesinde barındırıyor.

#4
Foto - Bu özellik herkeste olmayacak: WhatsApp gruplarına yeni yüz

TERCİHLER VE GİZLİLİK BÖLÜMLERİ GÜNCELLENİYOR: Grup ayarları altında sunulan Tercihler bölümü; sohbet teması, medya görünürlüğü ve depolama yönetimi gibi kişiselleştirme seçeneklerini içeriyor. Ayrıca Gizlilik bölümünde birleştirilen Sohbet Kilidi ve uçtan uca şifreleme doğrulaması, kullanıcıların güvenlik yönetimini tek bir ekran üzerinden yapabilmesini sağlıyor. Bu yapı, ana ekranın kalabalıklaşmasını engelleyerek daha temiz bir görünüm sunuyor. Kullanıcılar artık kritik güvenlik ayarlarına daha hızlı erişim sağlayabiliyor.

#5
Foto - Bu özellik herkeste olmayacak: WhatsApp gruplarına yeni yüz

GÜNCELLEME KADEMELİ OLARAK YAYILIYOR: Şu an için sadece belirli beta test kullanıcılarına açılan bu özellik, zamanla tüm iOS kullanıcılarının hizmetine sunulacak. WhatsApp, yeni arayüzün genel dağıtım takvimi hakkında henüz net bir tarih belirtmedi; ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcının bu değişikliği görmesi bekleniyor. Uygulamanın güncel sürümünü kullananlar, arayüzün cihazlarına gelip gelmediğini kontrol edebilirler.

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