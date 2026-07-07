Sabır tüketen pişkinlik! Sözde komedyeni dinleyeceğinize Tuncay’ı dinleyin

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu bugünkü köşe yazısında, İBB yolsuzluk davasında yargılanan İmamoğlu A.Ş. Şirket Müdürü Tuncay Yılmaz’ın mahkemedeki savunmasını sert bir dille eleştirdi.

Karahasanoğlu, Yılmaz’ın “CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecinde yer almadım, yalnızca Fatih Keleş’in talebi üzerine içinde para bulunan çantayı taşıdım” şeklindeki ifadesini “çok komik” olarak nitelendirdi. Karahasanoğlu, ekranlardaki sözde komedyenleri dinlemek yerine Tuncay Yılmaz'ın bu pişkin savunmasını dinleyenlerin çok daha fazla güleceğini ifade etti.

Yazısında Tuncay Yılmaz’ın “Paranın kaynağını bilmiyorum, tek sebebim para transferidir” şeklindeki sözlerine dikkat çeken Ali Karahasanoğlu, “Be utanmaz adam! İki belediye ile de ilgin yok ise, kaynağı belirsiz bir valiz dolusu parayı ne diye Beylikdüzü’nden alıp Mecidiyeköy’e götürdün?” diyerek tepki gösterdi.

Yılmaz’ın, avukatlarının “Bilmiyorum de kurtulursun” yönlendirmesiyle hareket ettiğini belirten Karahasanoğlu, taşınan milyonlarca liranın ve bilinçli belirsizliklerin aslında açık bir örgüt üyeliği ispatı olduğunu yazdı.

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