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Aktüel Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi Tekirdağ'da açıldı
Aktüel

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi Tekirdağ'da açıldı

Müzede siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin heykeli sergileniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:03:44 -
Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi Tekirdağ'da açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin heykelinin bulunduğu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tarihi belediye binasında açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, müzenin kente ciddi kazanımlar sağlayacağına inandığını söyledi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise müzenin çok ciddi bir çalışma sürecinden sonra açıldığını ifade etti.

Müzede 100'den fazla heykelin sergilendiğini belirten Sarıkurt, "Müzemiz çok güzel ve Çorlu'muza yakışır bir şekilde hazırlandı. Ciddi bir süreç geçirdik ve müzeyi Çorlu'ya kazandırdık. Burada, sanatçı, siyasetçi, sporcu ve gazeteci olmak üzere topluma mal olmuş birçok ismin heykeli bulunuyor. Şehrimize hayırlı olsun.'' diye konuştu.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı açılış törenine CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter de katıldı.

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