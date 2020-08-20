Yılların efsanesi Blackberry geri geliyor! Tarihi açıkladı

Bir zamanların en popüler telefon markaları arasında gösterilen Blackberry, günümüzde ismini çok az kişinin bildiği bir telefon markasına dönüşmüştü. Bir aralar Nokai ile rekabet içinde olan Blackberry, o zamanın değişik tasarımları ile kullanıcılarının gözünü dolduruyordu. Şimdi ise Blackberry, Xiaomi, Samsung ve Huawei gibi üreticilerle rekabet edemeyecek seviyeye gelmiş olsa da tekrardan kolları sıvadı. Daha ülkemizde bulunmayan ama ileriki yıllarıdan hizmet vermeye başlayacak 5G teknolojisi, Blackberry'in yeni telefonunda standart olarak gelecek. yeni model ekran teknolojilerini telefonda kullancak olan Blackberry, kendisi ile kalıplaşmış 'fizik klavye'yi de yeni telefonunda bulundurucak.

Eskiye geri dönüyor!

OnwardMobility ve FIH Mobile Limited ile lisans ortaklığını duyuran şirketin yeni telefonu 2021 yılında yani önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Şu anda adının nasıl olacağı veya hangi seviyeye hitap edeceği bilinmezliğini koruyor. BB’nin vazgeçilmezlerinden birisi olan güvenlik özellikleri bu telefonda kendisini gösterecek. Daha önce tanıtılan birkaç model ile benzer şekilde Android işletim sistemini temel alacak. Henüz şirket OnwardMobiliity ile yaptığı anlaşmanın şartlarını açıklamasa da, 2021 yılında piyasaya sunulacak akıllı telefonun başarısına göre daha farklı ürünler de görebiliriz.