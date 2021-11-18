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Aktüel Yıllarca yanlış yapmışız! İşte çay demlemenin püf noktası
Aktüel

Yıllarca yanlış yapmışız! İşte çay demlemenin püf noktası

Neredeyse her evde demlenilen çayda çok sık yapılan bir hata var. Önce çayı ardından suyu koyan vatandaşların lezzeti kaçırdığı ve önce suyun konulması ardından da çay eklenmesi gerektiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 20:48:00 -
Yıllarca yanlış yapmışız! İşte çay demlemenin püf noktası

Türk sofralarının sabah, öğle, akşam öğünlerinde tek vazgeçilmezi çay. Türkiye'nin 81 ilinde neredeyse her öğünde çay içiliyor. Ancak yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre ödüllü çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli hale getirdiği belirtildi.

Önce çayı koymak haşlama yapmaya eş değer

İşin ustaları, önce çayın ardından kaynamış suyun konulmasını çok yanlış buluyor. Çünkü bu sayede çay demlenmiş değil, haşlanmış oluyor. Eğer önce kaynamış su demliğe dökülür, ardından da çay eklenirse bu sefer demleme işlemi gerçekleşmiş oluyor. Bu taktiğin birçok yarışmadan birincilikle çıkması ise duyanları şaşırtıyor.

Suyun üstten dökülmesi gerekiyor

Çay demleme konusunda bir diğer pratik nokta ise suyun demliğe eklenme şekli. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Ancak suyu yukarıdan döktüğünüz zaman, kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli bir hal alır.

 

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