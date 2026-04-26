Hizmet mi hezimet mi? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: Üzücü Olaylara Rağmen Heykelden Vazgeçmedik

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Bozkurter, fener alayını ve konserleri iptal ettiklerini ancak heykel açılışını yapmaktan geri durmadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Biz bu üzücü olaylardan dolayı bu akşamki fener alayı yürüyüşümüzü, konserlerimizi, hatta düğün salonumuzun temel atma törenini iptal ettik. Ama bir şeyi iptal edemezdik: Yaklaşık 6 aydır hazırlandığımız Atatürk büstünü."

Belediye yönetiminin 6 ay boyunca bir büst için mesai harcaması, ilçede asfalt bekleyen yollar ve elektrik yetersizliği nedeniyle mağdur olan vatandaşlar arasında şaşkınlıkla karşılandı.

Bir Yanda Hizmet Diğer Yanda Heykel Siyaseti

Vatandaşın temel ihtiyaçlarını "heykel" ile geçiştiren bu zihniyetin aksine, devletin vizyonu ise çok başka bir noktada. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından hayata geçirilen ve Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan TOKİ hamleleri, binlerce aileyi sıcak bir yuva sahibi yaparken; CHP’li belediyelerin kaynakları betona ve büstlere harcaması "hizmet mi, hezimet mi?" sorusunu akıllara getiriyor.

Kaynaklar Nereye Gidiyor?

Marmaraereğlisi’nde halk altyapı yetersizliği nedeniyle zor günler geçirirken, belediyenin parayı büstlere aktarması ironik bir tablo oluşturuyor. Bir tarafta Murat Kurum’un projeleriyle yükselen dev konut kompleksleri, güvenli yaşam alanları ve modern şehirleşme adımları; diğer tarafta ise 6 ay boyunca bir büst açılışına odaklanan bir belediyecilik anlayışı...

Vatandaş soruyor: Yol yok, su yok, elektrik yetersiz; ama heykel çok! Devletin milletin cebinden çıkan bu paraların hesabını sorması beklenirken, heykel siyasetinin hizmetin önüne geçmesi bölge halkının tepkisini çekmeye devam ediyor.