Yıllarca haksız kazanç sağladığı ortaya çıkmıştı! Tezcan Karakuş Candan'dan 'pes' dedirten açıklama

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Sinan Aygün'ün, "bankamatik memuru" olduğu yönünde şikayette bulunmasından sonra İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bakanlıktaki görevine son verildiği kendisine ve bağlı olduğu kurumuna tebliğ edilen Tezcan Karakuş Candan, "pes" dedirten açıklamalarda bulundu. Yıllarca haksız yere kazanç sağlayan Candan, iktidarı hedef aldığı açıklamasında, "Bozuk adalet terazisi bir gün onları da tartacak. Bu örnek davanın her aşamasını kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Yıllarca haksız kazanç sağlamış

Aygün'ün şikayetinden sonra İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bakanlık müfettişlerinin hazırladığı rapora göre, 6 Mayıs 2014-04 Ekim 2021 arasındaki son 7 yıl 5 ay içinde sadece 60 kez işe gittiği ortaya çıkan Tezcan Karakuş Candan'ın, göreve başladığı CHP'li Çankaya Belediyesi'nde ise 11 Ağustos 1993'ten bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor izni kullandığı, bu sürelerin toplamının yaklaşık 4,5 yıla karşılık geldiği belirtilmişti.

İmza takip cetveli de boş çıktı!

28 yıl 6 aydır Çankaya Belediyesi'nde görevde bulunduğu öğrenilen Candan'ın, bugün aldığı maaş üzerinden belediyeden aldığı toplam maaş hesaplandığında, geçen süre içinde 3 milyon 762 bin TL kazanç sağladığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin raporunda; Tezcan Karakuş Candan'ın 2014 yılından itibaren gerek TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevi gerekse Atılım Üniversitesi'nde ders vermesi nedeniyle görevini ihmal ettiği, her ne kadar Atılım Üniversitesi'nde ders vermesi için onay alınmış ise de ders saatleri dışında belediyedeki görevi başında olması gerekirken Dış İlişkiler Müdürlüğü'nde bulunan imza takip cetvellerinde 109 tam gün, 217 yarım gün imzası olduğu, buna karşın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görev yaptığı süre içerisinde imza takip cetvellerinin imzasız olduğu, bu nedenle görevine gelmediği kanaatinin oluştuğuna dikkat çekilmişti.

"Pes" dedirten açıklama

Tezcan Karakuş Candan hakkında alınan "memuriyetten çıkarma" kararı Çankaya Belediyesi’ne resmi olarak tebliğ edildi. Tebliği almaya giden Candan, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Usülsüzlükleri bakanlık müfettişlerinin raporunda yer alan Candan, "pes" dedirten ifadeler kullandı. Candan, "Bozuk adalet terazisi bir gün onları da tartacak. Bu örnek bir dava olacağı için her aşamasını kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.