1.364 kanser hastası incelendi! Bağırsaklarda şaşırtan benzerlik

Çalışmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, 50 yaş ve altındaki kolorektal kanser hastalarında ortaya çıktı. Bu gruptaki hastalarda laktat düzeylerinin daha yüksek olduğu ve laktatla beslenen Veillonella parvula isimli bakterinin daha fazla bulunduğu belirlendi. Kolorektal tümörlerin yüksek miktarda laktat üretebildiği, bunun da söz konusu bakterinin çoğalabileceği uygun bir ortam oluşturabileceği üzerinde duruluyor. Ancak araştırmacılar, bu ilişkinin kanserin gelişimine doğrudan katkı sağlayıp sağlamadığının henüz bilinmediğini vurguladı. 50 yaş ve altındaki meme kanseri hastalarında ise 64 farklı bakteri türünde değişiklik tespit edildi. Bu hastalarda birincil safra asitlerinin de daha düşük seviyelerde bulunduğu görüldü. Araştırmacılar, erken yaşta görülen meme ve kolorektal kanserlerde mikroplar ile metabolitler açısından belirgin farklılıklar bulunduğunu, ancak benzer bir tablonun beyin kanserinde görülmediğini belirtti. Bulguların genç yetişkinlerde meme ve kolorektal kanserlerin neden arttığını henüz açıklamadığının da altı çizildi.