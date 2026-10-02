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Kadın - Aile Diyet pasta (Dukan-Seyir) Tatlı krizine yana yakıla çözüm arayanlar, tok tutuyor: Bu defaki öyle böyle değil...
Kadın - Aile

Diyet pasta (Dukan-Seyir) Tatlı krizine yana yakıla çözüm arayanlar, tok tutuyor: Bu defaki öyle böyle değil...

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Diyet pasta (Dukan-Seyir) Tatlı krizine yana yakıla çözüm arayanlar, tok tutuyor: Bu defaki öyle böyle değil...

Kış aylarında tatlı ve şeker tüketimi biraz daha fazla oluyor. Tatlı krizi yaşayan çoğu kişi için tatlı krizlerine çözüm olan bu diyet pasta (Dukan-Seyir) sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan Diyet Pasta (Dukan-Seyir) Tarifi İçin Malzemeler;

Kek için:

2 yumurta
2 yemek kaşığı yoğurt
4 yemek kaşığı yulaf kepeği/karışımı
2 yemek kaşığı tatlandırıcı
1 paket kabartma tozu
Keki ıslatmak için:

1 çay bardağı süt

Muhallebisi için:

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı tatlandırıcı

1 yemek kaşığı kakao

Diyet Pasta (Dukan-Seyir) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kek malzemelerinin tamamı mikserle çırpılıp önceden 180 derece ısınmış fırında 15 dakika pişirilir.

Muhallebi malzemeleri küçük bir tencerede kıvamı koyulaşıncaya kadar pişirilir. Kıvamı koyulaştıktan sonra da ocaktan alınır ve oda ısısına yaklaşana kadar (10 dk) karıştırmaya devam edilir kabuk tutmaması için. Muhallebi buzdolabında 2-3 saat soğumaya ve katılaşmaya bırakılır.

Daha sonra kekimizi ikiye böleceğiz. Eğer dar bir kalıp kullandıysanız ve kek kalın olduysa enine bölün (2 ince kat elde edin). Eğer geniş bir kalıp kullandıysanız ve ince ama enli bir kek olduysa da boyuna bölün. Geniş bir kap kullanıldı. O yüzden keki direk boyuna 2 ye kesin.

Kekin önce altını servis tabağımıza alıp 1 çay bardağı sütün yarısıyla ıslatıyoruz. Daha sonra muhallebimizin yarısını üstüne sürüyoruz. Daha sonra kekin ikinci yarısını muhallebinin üstüne kapatıp, kalan sütle ıslatıp, tencerede kalan muhallebiyi de bu katımızın üstüne ve kenarlarına sıvıyoruz. Üstüne çok az hindistan cevizi serpebilirsiniz. Dolapta 2-3 saat bekletirseniz çok daha iyi olur.

İçinde 2 yemek kaşığı mısır nişastası olduğundan dukancıların seyir evresinde pastanın her gün çeyreğini yeme hakları var. Ama boyut gayet tatmin edici, o yüzden 4 günde tüketiniz. (Veya başka bir deyişle 4 porsiyondur. )

Afiyet olsun. 
Dukan diyetinin ikinci aşaması olan Seyir evresi, hedef kilonuza ulaşana kadar saf protein ile protein ve sebze günlerini dönüştürerek uyguladığınız aşamadır.

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