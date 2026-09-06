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Spor Sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi! Kadıköy'deki derbi mağlubiyeti sonrası çıkan dedikodulara yönetimin cevabı gecikmedi!
Spor

Sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi! Kadıköy'deki derbi mağlubiyeti sonrası çıkan dedikodulara yönetimin cevabı gecikmedi!

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Sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi! Kadıköy'deki derbi mağlubiyeti sonrası çıkan dedikodulara yönetimin cevabı gecikmedi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilerek büyük şok yaşayan Fenerbahçe'de, maçın hemen ardından sosyal medyada başlatılan spekülasyonlara nokta konuldu. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Başkan Aziz Yıldırım'ın hışımla soyunma odasına inip futbolculara ve teknik heyete hesap sorduğu yönündeki iddiaların yayılması üzerine sarı-lacivertli yönetim resmi kanallardan sert bir açıklama yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı.

"Başkan odadan inmedi" vurgusu!

Fenerbahçe, söz konusu iddialar üzerine açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir" ifadelerine yer verildi.

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