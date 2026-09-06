Koç’un başına talih kuşu kondu

Buğra Kardan İstanbul

Seçilmiş hükümeti her ortamda hedef almaktan çekinmeyen, Gezi kalkışması esnasında sahibi oldukları Divan Otel’in kapılarını provokatörlere açan, yolsuzluk ve casusluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na İstanbul seçimleri arefesinde jet tahsis eden Koç Holding yine ihya oldu. Hem üretimi hem ihracatı artırmak için gerekli her adımı atan AK Parti hükûmeti, yatırımcılara kimliklerine ve ideolojilerine bakmaksızın her desteği veriyor. Nitekim halkı hakir gören, millî iradeye tahammül edemeyen, AK Parti’den duyduğu rahatsızlığı her platformda dışa vuran Koç ailesini mutlu edecek bir karar alındı. 11729 sayılı kararla Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan 109.41 hektarlık alan, ailenin şirketlerinden Ford Otomotiv’e tahsis edildi. Alan, ‘Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Eskişehir Özel Endüstri Bölgesi’ ilan edildi. 4 Eylül 2026 tarihinde alınan karar, 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre sınırları ekli haritada gösterilen alan, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun 4/Ç maddesi kapsamında özel endüstri bölgesi statüsüne alındı. Karar ekindeki haritada alanın yaklaşık 109.41 hektar, yani yaklaşık 1 milyon 94 bin metrekare büyüklüğünde olduğu görülüyor. Böylece Ford Otosan’ın alanı resmen özel endüstri bölgesi statüsü kazandı. Ekonomistler ise AK Parti iktidarının yatırım ortamını güçlendirmek için elinden geleni yaptığını aktardılar. Akit’e konuşan İktisatçı İsmail Çapak, şunları söyledi:

SERMAYENİN RENGİNE BAKILMIYOR

“Hükûmet, üreticilerin de ihracatçıların da yanında. İşte Ford Otosan örneği. Koç, hükûmetle ara ara karşı karşıya geliyordu, onaylanmayan tavırları oluyordu. Buna rağmen hükûmetin Koç’un yatırımına teşvik vermesi kıymetli. Demek ki AK Parti iktidarı, sermayenin rengine bakmıyor. Demek ki yer yer ülkeyi sıkıntıya sokan eylemlerde ya da söylemlerde bulunan Koç ve TÜSİAD üyeleri de teşviklerden pay alıyor. Dünya, bölge müşkül durumda iken büyümenin yolunun üreticileri ve ihracatçıların yollarını açmaktan geçtiğine inanılıyor olmalı. Anladığımız kadarıyla destekler sürecek. Çünkü ülke söz konusu. Neticede hepimizin aynı gemideyiz.” Koç Holding ve Ford, uzun yıllardır Eskişehir’de üretim faaliyetleri yürütüyor. 109 hektarlık alanın özel endüstri bölgesi statüsüne alınması bu nedenle yalnızca şirketin gelecekteki yatırımları açısından değil, kentin sanayisi bakımından da önem taşıyor. Yeni statünün kapasite artışı, yeni yatırım, ek istihdam veya altyapı projelerine nasıl yansıyacağı ise şirket ve ilgili kamu kurumlarının açıklamalarıyla netlik kazanacak.