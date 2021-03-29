Yıllar sonra gelen Türkiye itirafı gündeme oturdu

Hırvatistan'ın yıldız futbolcusu Luka Modric, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonu için henüz karar vermediğini belirtirken futbol hayatının en kötü anıyla ilgili de konuştu.

Türkiye ile 2008 yılında oynanan Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçını unutamadığını belirten Modric, "Kariyerimdeki en zorlu an, 2008'de Türkiye'ye karşı oynadığımız maçtı. O yenilgi bizi çok etkiledi, kabul etmesi çok zordu. Sonrasında ne yaparsak yapalım, o mağlubiyetin acısını hiç unutmadık" diye konuştu.

EURO 2008'deki Hırvatistan-Türkiye maçının normal süresi 0-0 sona ermiş ve maç uzatmalara gitmişti. Uzatma bölümlerinin son dakikalarında öne geçen Hırvatistan, mücadelenin son saniyesinde Semih Şentürk'ün golüne engel olamamıştı. Penaltı atışlarında başarısız olan Hırvatistan, Türkiye'ye karşı dramatik bir şekilde turnuvaya veda etmek zorunda kalmıştı.