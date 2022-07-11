Yıllar sonra gelen Müslüm Gürses itirafı!

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in 40 yıllık dostu ve plakçısı Elenor Müzik'in sahibi ünlü yapımcı Muhteşem Candan, yıllar sonra Müslüm Gürses'in bilinmeyenleri anlattı. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un evlendiği dönemden bahseden Candan, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

"Seni Yazdım", "Unutamadım" ve "İtirazım Var" gibi birbirinden hit parçalarla Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Müslüm Gürses, 2013 yılında hayatını kaybetti.

Hem başarılı müzik kariyeri hem de kendine has duruşuyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçının bugüne dek yayınlanmamış birçok şarkısı, plakçısı Elenor Müzik'in sahibi ünlü yapımcı Muhteşem Candan tarafından bir süredir hayranlarının beğenisine sunuluyor.

Son olarak bu albümlerden üçüncüsü olan "Mahzendeki Şarkılar 3" albümünü yayınlayan Candan, Müslüm Gürses hakkında bilinmeyenleri ilk kez Sabah Gazetesi'ne anlattı. Birlikte 50 albüm ve 500 şarkıya imza atan Candan ve Gürses arasındaki bağ hem iş hem de dostlukları anlamında oldukça güçlü.

Birlikte yaptıkları çalışmaların bir rekor niteliğinde olduğunu dile getiren ünlü yapımcı "Müslüm Gürses, Elenor Müzik için büyük bir şans, böyle büyük bir star ile çalışmak her şirkete nasip olmaz. Ben kendisiyle çok uzun süre çalışan 50 albüm yapan bir yapımcıyım bu da aramızın iyi olduğu istikrar ve uyum içinde çalıştığımızı gösterir. Dünya standartlarında da bu kadar yıl ve albüm sayısı rekor olabilir. Müslüm Gürses müzik hayatının en önemli çıkışlarını Elenor'da yaptı şöhret basamaklarını birlikte tırmandık" diye sözlerine başladı.

"İŞ HAYATINI TAMAMEN MUHTEREM NUR'A EMANET ETTİ"

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur aracılığıyla tanıştıklarını ve Müslüm Gürses ile dostluklarının 40 yıl öncesine dayandığını dile getiren Candan, usta sanatçının kişiliğini şöyle tanımlıyor:

"Müslüm Gürses tam anlamıyla gerçek bir kişidir. Mütevazı, insanları ve hayvanları seven, çevresine ailesine her zaman faydalı olmaya çalışan şevkatli, saygılı, sevgili güvenilir, çalışkan bir kişiliktir.

Tam anlamı ile kendini işine, şarkılarına, sanatına adamış bir kişi idi. Hiç bir şekilde maddiyat ile uğraşmazdı. Baba iş hayatını tamamıyla hayat arkadaşı Muhterem Nur'a emanet etti"

"UZUN YILLAR HERKESTEN SAKLADIK"

Gürses'le aralarındaki dostluğun ve arkadaşlığın çok güçlü olduğuna işaret eden Muhteşem Candan, kimsenin bilmediği bir bilgiyi de yıllar sonra ilk kez açıkladı.

Müslüm Gürses'in aile kavramına çok değer verdiğini anlatan Candan, "Muhterem Nur ile ilgili sorulara, 'O olmasa ben de olmazdım' derdi. Eşini hayatını tam anlamıyla odak noktasına koymuştu. Müslüm Gürses aile birliğine çok sadık bir insandı. Eşine son derece saygılı ve sevgiliydi. 1986 yılı idi.

Muhterem Nur beni aradı. 'Muhteşem Bey biz Müslüm'le evlenmeye karar verdik. Lütfen basına duyurmadan nikah işlerimizi başlatın' dedi. Tabii ben de bu mutlu haberi alınca hemen nikah işlemleri için çalışmalara başladım. Beykoz Evlendirme Dairesi'nde nikah şahitliği de yaparak evlenmelerine destek olduk. Nikah töreni az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti. Nikah memuru, iki şahit, Muhterem Nur ve Müslüm Gürses olarak beş kişi idik. O nikah töreninde Muhterem Nur çok heyecanlıydı. Ama Müslüm Gürses sevinçliydi ve tir tir titriyordu, onu tebrik ederken heyecanını ve titremesini hissettim.

Müslüm, 18'lik bir delikanlı gibiydi. Oradan çıktık kapıda Müslüm Gürses, Muhterem Hanım... Basından uzun yıllar sakladık" şeklinde konuştu.

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