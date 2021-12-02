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Spor Yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyorum
Spor

Yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyorum

MLS ekibi Orlando City ile olan birlikteliğini noktalayan Luis Nani, eski takımı olan Fenerbahçe'ye geri dönmek istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:56:00 -
Yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyorum

MLS ekiplerinden Orlando City'de 3 yıldır forma giyen ve toplam 88 maçta 31 gol atıp 19 da asist yapan Portekizli yıldız Nani, önceki açıklamalarında tekrar Fenerbahçe'ye dönmek istediğini ancak bunun kendi elinde olmadığını söylemişti. Orlando City ile yollarını ayıran Nani'nin bu kez eli daha kuvvetli ve devre arası transfer döneminde yeniden Fenerbahçe’ye dönmesi sarı-lacivertli teknik heyet ve yönetimin tercihine bağlı.

 

2015 Yılında Manchester United’tan 15 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer olan Portekizli futbolcu, Fenerbahçe’yi unutamıyor.

Fenerbahçe’de oynadığı 2015-2016 sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptıran sarı-lacivertliler ile kariyerine devam etmek isteyen Nani, Fenerbahçe ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor. Süper Lig’de bir sezonluk Fenerbahçe macerasında 47 maça çıkan Nani, 13 gol 12 asist üretmişti.

Taraftarlar da Nanı'yı istiyor

Bonservisi elinde bulundan Portekizli yıldız, Pereira’nın Fenerbahçe’deki ilk döneminde İspanyol ekibi Valencia’ya 8 milyon Euro’ya satılmıştı. Orlando City’den ayrıldığını açıklayan Nani'ye, Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan geri dönmesi için çağrıda bulunuyor.

 

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