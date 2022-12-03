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Spor Yıllar Ronaldo'yu fena harcamış! Şok eden fotoğraf...
Spor

Yıllar Ronaldo'yu fena harcamış! Şok eden fotoğraf...

Portekiz Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Cristiano Ronaldo'nun bacaklarının eski yıllardaki gibi olmaması ve kaslarının erimesi futbolseverlerin dikkatini çekti.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 16:34:00 -
Yıllar Ronaldo'yu fena harcamış! Şok eden fotoğraf...

Portekiz Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Cristiano Ronaldo'nun bacaklarının eski yıllardaki gibi olmaması ve kaslarının erimesi futbolseverlerin dikkatini çekti.

2018 Dünya Kupası'nda bacak kaslarıyla gündem olan Cristiano Ronaldo'nun bu yıl düzenlenen Katar Dünya Kupası'ndaki fotoğrafı taraftarların dikkatini çekerek sosyal medyada gündem oldu. Büyük değişim gösteren yıldız futbolcunun kaslarının neden eridiği merak konusu oldu.

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ile son 16 turunda mücadele etmeye devam eden Cristiano Ronaldo, 37 yaşında olmasına rağmen vücuduna iyi bakmasıyla dikkat çekiyor. Manchester United ile geçirdiği kabus gibi bir yarım sezonun ardından Katar'da eski formuna dönmeye çalışan Portekizli yıldız, yaptığı düzenli spora rağmen 2018 yılındakine göre kas oranının azalması sosyal medyada dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar, "Zaman kimseye acımıyor." yorumunda bulunurken, görüntülerde özellikle Ronaldo'nun bacak kasında bir gerileme olduğu gözükse de Ronaldo'nun ilerleyen yaşına rağmen yine de vücuduna iyi bakıyor olması da dikkatlerden kaçmıyor.

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